Bokslegende Tyson Fury meldt zich met slaperige oogjes bij GP van Monaco na groots feest met beroemdheden

Tyson Fury stond zondagmiddag met slaperige ogen bij de Grand Prix van Monaco. De inmiddels gestopte bokslegende had 's nachts namelijk feest gevierd met verschillende beroemdheden. Zo stelde hij zich voor aan niemand minder dan rapper 50 Cent.

Fury (36) is meervoudig wereldkampioen boksen bij de zwaargewichten. The Gypsy King stopte als prof nadat hij voor de tweede keer van Oleksandr Usyk - de huidige wereldkampioen - verloor, maar er gaan soms geruchten dat de Britse vechter terugkeert. Fans hopen dat hij het nog altijd een keer tegen landgenoot Anthony Joshua opneemt.

Ondertussen geniet Fury van een vakantie met zijn vrouw Paris. Zij waren de afgelopen dagen in het Italiaanse Como en maakten vervolgens een uitstapje naar Monaco. Daar waren zij zaterdagavond dus aan het feesten met meerdere beroemheden. Behalve rapper 50 Cent waren ook Derek Chisora (ook een Britse bokser) en voormalig danser Michael Flatley aanwezig.

Grand Prix van Monaco

Nadat Tyson en Paris Fury zich mengden in het feestgedrang, was het de volgende dag tijd om te kijken bij de Grand Prix van Monaco. Hij zag hoe landgenoot Lando Norris de race door de straten van Monte Carlo won.

Hoewel er wordt gesuggereerd dat Fury zijn comeback gaat maken, lijkt hij daar zelf helemaal niet mee bezig. 'Hier kan ik wel aan wennen', schrijft de bokser bij een fotoreeks op Instagram. Hij was vrijdag nog bij de voetbalwedstrijd tussen Como en Inter (0-2) in Italië. Bij Como duiken steeds meer beroemdheden op, mede omdat Cesc Fabregas daar trainer is.

DM'en met Jake Paul

Hoewel Fury niet meer bokst, is hij nog steeds nauw betrokken met het wereldje. Halfbroer Tommy Fury is namelijk ook een vechter. Hij is tot nu toe de enige bokser die van Jake Paul wist te winnen in een officieel gevecht. Tommy wil een rematch, maar zou volgens Paul te veel geld eisen. Daarom heeft de vriend van Jutta Leerdam nu contact via DM met Tyson, 'om zijn broer wat realisme bij te brengen'.