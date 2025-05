DM's tussen Jake Paul en Tyson Fury op tafel: 'Je moet je broer wat realisme bijbrengen!'

Jake Paul en Tommy Fury discussiëren al een tijdje over een rematch, nadat de halfbroer van bokskampioen Tyson Fury het eerste gevecht in 2023 won. Paul zegt nu dat hij zéker een rematch wil, maar dat Tommy met onrealistische eisen komt. Daarom heeft hij maar een DM gestuurd naar Tyson, om 'zijn broer wat realisme bij te brengen'.

Paul verloor één keer in zijn jonge bokscarrière en dat was van Tommy Fury. Laatstgenoemde vocht twaalf partijen en won die allemaal. De kritiek op beide vechters is dat zij nooit tegen échte toppers in actie komen en vooral bezig zijn met entertainment. Zo is Fury bekend van Love Island.

Fury uitte de laatste tijd kritiek op Paul, die niet meer tegen hem zou willen vechten. Daar is de vriend van Jutta Leerdam het niet mee eens. In gesprek met Ariel Helwani zegt hij: "Ik denk dat het Fury-gevecht in de komende twaalf maanden gaat plaatsvinden. Hij moet gewoon realistisch zijn over wat hij waard is, toch?"

'Mensen moeten realistisch zijn'

"Hij had pas nog een gevecht wat gratis op DAZN te zien was en kreeg de tickets in het stadion niet eens verkocht. En nu onderhandelt hij met mij alsof hij God is. Nogmaals, ik heb tien namen die op me wachten om met mij te vechten in verschillende sporten: MMA, boksen, dat soort dingen."

"Die mensen moeten realistisch zijn over wat ze betaald willen krijgen en Tommy Fury is dat niet", gaat Paul verder. "Dus ik heb Tyson Fury een DM gestuurd, omdat hij zei dat het gevecht nu moest gebeuren. Ik stuurde naar hem: 'Tyson, je moet je broer wat realisme bijbrengen. Hij krijgt dit geld, dit aanbod nergens anders.'"

Volgende gevecht van Paul

Paul gaat vervolgens nog verder over John Paul, de vader van beide boksers. Hij is de manager en trainer van Tommy, maar dat is volgens de Amerikaanse bokser en entertainer absoluut niet slim: "Die man heeft geen idee wat hij aan het doen is, je kan je vader je carrière niet laten verpesten."

Voordat Paul en Fury tegenover elkaar komen te staan, neemt The Problem Child het eerst op tegen Julio Cesar Chavez Jr. Dat gevecht staat op 28 juni op het programma.