Bondscoach Ronald Koeman en zijn vrouw Bartina hebben iets bijzonders te vieren. Ze zijn al jarenlang gelukkig in de liefde met elkaar en dat leverde vrijdag een prachtige mijlpaal op.

Het stel is namelijk veertig jaar getrouwd. Die bijzondere dag lieten de twee uiteraard niet zomaar voorbijgaan. De 64-jarige Bartina deelt op Instagram een feestelijk tafereel: een tafel vol bloemen, kaarten en ballonnen.

Het koppel krijgt ook een hoop felicitaties in de comments. Een huwelijk van veertig jaar is voor velen dan ook 'een hele prestatie'. De liefde spat er bij Ronald en Bartina nog steeds vanaf, zo is ook te zien op een foto die Bartina deelt in haar Instagram Story. Ze zijn beiden in het wit gekleed en de 62-jarige Koeman geeft zijn vrouw een dikke kus.

Zware periode

De bondscoach van het Nederlands elftal sprak onlangs over een zware periode van zijn vrouw. Zij heeft chronische borstkanker en dat speelt een grote rol in hun leven. In oktober werden er uitzaaiingen gevonden richting de lever. "Dat was heel spannend, we moesten duimen dat de behandeling aansloeg. Gelukkig slaat die aan", zei Koeman daarover.

De ziekte heeft heftige gevolgen in het dagelijks leven, merkt Koeman. "In onze familie met kinderen en kleinkinderen is dat een issue. Ze kan niet alles meer doen. Ze is eerder vermoeid, heeft last van bijverschijnselen. Maar we pakken de dingetjes eruit die wij belangrijk vinden en waar zij energie van krijgt. Dat is wel mooi om te zien."

Koeman heeft met Oranje ook een speciaal jaar voor de boeg met het WK in Mexico, Canada en de Verenigde Staten. Het toernooi gaat op 11 juni van start. Nederland zit in de poule met Japan, Tunesië en Polen, Finland, Litouwen of Malta.

