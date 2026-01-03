Het voetbaljaar 2026 brengt een behoorlijk goed gevulde kalender met zich mee. In de Eredivisie volgen de topduels elkaar op, de KNVB Beker krijgt een nieuwe winnaar, Europa werkt toe naar een mooie Champions League-finale en in de zomer wacht het traditionele hoogtepunt: het WK voetbal. Daar zal Oranje op jacht gaan naar een unicum: de allereerste wereldtitel. Sportnieuws.nl zet de mooiste voetbalmomenten van 2026 op een rij.

PSV - Feyenoord (1 februari)

PSV en Feyenoord bereiden zich op dit moment in Zuid-Spanje voor op de tweede seizoenshelft, maar al snel wacht de grote clash tussen de nummers één en twee van de Eredivisie. Dit duel kan zomaar het startschot zijn voor een spannende eindsprint in de Nederlandse competitie.

De Eindhovenaren hebben nu een voorsprong van elf punten, al kan Feyenoord dat gat dus al snel terugbrengen naar acht. Bovendien weet PSV maar al te goed hoe een ogenschijnlijk uitstekend seizoen plots kan kantelen. Het verval van vorig jaar, met drie nederlagen en vier remises in negen wedstrijden, was immens. Uiteindelijk kon PSV opgelucht ademhalen, omdat Ajax destijds eveneens een flinke terugval kende.

De Klassieker: Feyenoord – Ajax (22 maart)

Maart draait voor een groot deel om De Klassieker, al decennialang de meest beladen wedstrijd van Nederland. Het is het duel tussen de twee grootste clubs van het land, ook al zullen beide ploegen momenteel tevreden moeten zijn met een plek achter het ongenaakbare PSV.

Feyenoord zakte voor de winterstop na een sterke start weg, waardoor het tegenvallende Ajax inmiddels tot op vijf punten is genaderd. Onder Fred Grim bleef Ajax de laatste zes wedstrijden ongeslagen, terwijl de ploeg van Robin van Persie vier keer punten liet liggen. Als Feyenoord die slechte reeks doortrekt, zal Ajax ongetwijfeld bloed ruiken.

Bekerfinale (19 april)

Midden in deze reeks topwedstrijden staat op 19 april de bekerfinale gepland in De Kuip, waarbij het stadion traditiegetrouw eerlijk is verdeeld tussen de fans van beide ploegen. Vorig seizoen verraste Go Ahead Eagles met een ongekende stunt en schreef het een echt bekersprookje.

Ook dit jaar lijkt zo’n verhaal mogelijk: Feyenoord ligt er al uit en Ajax moet op bezoek bij het lastige AZ. Subtoppers als FC Twente, FC Utrecht en NEC weten dat dit zomaar hun kans op een zeldzaam bekersucces kan worden. Omcirkel 19 april alvast in je agenda, want de bekerfinale is voor veel clubs en vooral voor de winnaar een dag die je niet snel vergeet.

De Topper: PSV – Ajax (2 mei)

Wanneer het seizoen zijn beslissende fase nadert, staat in Eindhoven opnieuw een grote kraker op het programma. PSV – Ajax op 2 mei is traditioneel een van de belangrijkste duels in de Eredivisie, maar het zou dit jaar zomaar de kampioenswedstrijd kunnen worden voor de Eindhovenaren.

Als PSV niet opnieuw een opmerkelijke inzinking kent zoals vorig seizoen, ligt de 27e landstitel binnen handbereik en kan die zelfs in eigen huis tegen Ajax worden beslist. Er moeten dan wel meerdere factoren precies goed vallen, maar het scenario is zeker reëel. Voor PSV-supporters zou het een droom zijn: kampioen worden tegen aartsrivaal Ajax.

Slotdag Eredivisie (17 mei)

Naast de bovengenoemde toppers in de Eredivisie is vooral de slotdag er één die je niet wil missen. Alle wedstrijden worden dan gelijktijdig (om 14.30 uur) gespeeld, en vaak vallen juist op die dag de definitieve beslissingen. De strijd tegen degradatie, de belangrijke tweede plek (goed voor directe plaatsing voor de Champions League) en de plekken voor Europees voetbal worden dan waarschijnlijk beslist. Ideaal om heerlijk te schakelen tussen alle duels op de ultieme voetbalzondag.

Lees hieronder verder.

Champions League-finale (30 mei)

Daarna verschuift de aandacht naar Europa, waar op 30 mei de finale van de Champions League op het programma staat. Wie zich ook plaatst voor de eindstrijd, het duel geldt steevast als het absolute hoogtepunt van het clubvoetbal: de grootste sterren, de grootste belangen en het grootste podium.

Vorig jaar ging de finale tussen Paris Saint-Germain en Internazionale. Die wedstrijd was eigenlijk al na twintig minuten beslist, toen de Fransen een 2-0 voorsprong namen. Uiteindelijk eindigde het in een 5-0 zege. De Parijzenaren hadden eerder al Liverpool en Arsenal uitgeschakeld en mocht dus meer dan terecht de beker met de grote oren omhoog houden. Dit jaar is het nog afwachten welke twee clubs elkaar in de finale treffen.

WK voetbal (11 juni – 19 juli)

Na een bomvol seizoen maken de beste spelers van Nederland zich op voor het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Een maand lang kleurt het land oranje: straten worden versierd en heel Nederland leeft mee. Hoe de terrassen en huiskamers eruit gaan zien, blijft nog spannend, want de groepswedstrijden worden pas om 22.00 uur (tegen Japan), 19.00 uur (tegen Polen, Finland, Litouwen of Malta) en zelfs 01.00 uur (tegen Tunesië) gespeeld. Maar ongetwijfeld reist het trouwe Oranje-legioen het elftal van Ronald Koeman achterna.

De verwachtingen zijn hooggespannen, want dit jaar heeft Oranje écht een kans om mee te doen om de wereldtitel. Met wereldtoppers als Virgil van Dijk, Frenkie de Jong en Cody Gakpo beschikt Nederland over een selectie die tot de absolute internationale elite behoort. Zó veel spelers op het allerhoogste niveau zorgen ervoor dat het geloof in een historische zomer groeit. Met een mix van talent, ervaring en pure klasse hoopt Oranje een gooi te doen naar de eerste prijs op het allerhoogste podium.