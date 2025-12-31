Het was een bewogen jaar voor bondscoach Ronald Koeman. Hij plaatste zich met Oranje voor het WK, een absolute droom voor hem. Hij ontving een Oeuvreprijs en zag zijn voetballende zoon promoveren naar de Eredivisie. Maar er was ook een zware periode, waarin zijn vrouw Bartina moest omgaan met de gevolgen van kanker. Aan het eind van het jaar sprak hij daar openhartig over. Dit was het jaar van Ronald Koeman.

De oud-speler van FC Groningen, Feyenoord, Ajax, PSV en FC Barcelona begon als bondscoach direct met een uitdaging: een tweeluik tegen regerend Europees kampioen Spanje. Terwijl bijna niemand Oranje een kans gaf, imponeerde zijn ploeg door eerst gelijk te spelen en later in Spanje slechts na penalty’s te verliezen.

Prestaties Oranje

Er werd dan wel niet gewonnen, maar de toon was gezet: ‘Dit Nederland doet ertoe’, voorspelde Koeman al voor de duels. De 62-jarige bondscoach liet zich in 2025 niet snel uit het veld slaan. Na Spanje volgde een mindere reeks tegen onder meer Polen en Litouwen, maar Koeman bleef rustig. Hij zag verbeterpunten, maar wist ook dat hij met de beperkte tijd die hij met de selectie heeft maar zoveel kan veranderen.

Op persconferenties werd Koeman geregeld uitgedaagd om fel te reageren, maar met een nuchtere opmerking of een scherpe grap kaatste hij kritiek vaak met een glimlach terug. Halverwege het jaar, bij de start van de WK‑kwalificatie, beleefde hij een bijzonder moment: hij coachte zijn 50e interland in ‘zijn’ stad Groningen, waar hij opgroeide.

Ronald Koeman Jr.

Ook buiten Oranje kende Koeman sportief succes. Zijn zoon, doelman Ronald Koeman Jr., bereikte met Telstar op indrukwekkende wijze de play-offs om promotie en won die ook nog. Ineens was de zoon van de bondscoach een Eredivisie-speler, iets waar Koeman zichtbaar trots op was. "Als hij volgend jaar alles eruit haalt, komt hij misschien in beeld voor Oranje", grapte hij.

In augustus volgde opnieuw een emotioneel moment. Uit handen van Guus Hiddink, een belangrijke persoon in zijn leven, kreeg hij de Eredivisie Oeuvre Award uitgereikt. In zijn speech stond Koeman stil bij zijn carrière, maar vooral bij zijn familie – en in het bijzonder bij zijn vrouw Bartina.

Bartina Koeman

"Ik krijg in mijn carrière de nodige prijzen en dit is er ook weer één waar ik trots op ben. Maar eigenlijk verdient Bartina wel de grootste prijs. I love you, dank je", zei de bondscoach daar. Het was een prachtig einde van de speech, zeker gezien het feit dat Bartina chronische borstkanker heeft, dat speelt een grote rol in hun leven.

Later in oktober miste Koeman een keer een training van Oranje vanwege een medische situatie bij zijn vrouw. Destijds wilde hij daar verder niet op ingaan. Maar richting het einde van het jaar, op bezoek bij talkshow Jinek vertelde hij er toch wat over. "Het gaat redelijk goed", vertelde hij. "Het was nog spannend, want ik heb nog een training gemist in oktober. Toen had ze wel weer behandelingen en bleken er toch uitzaaiingen te zijn richting de lever. Dat was heel spannend, we moesten duimen dat de behandeling aansloeg. Gelukkig slaat die aan."

Toekomst als bondscoach

Koeman plaatste zich wel voor het WK met Oranje, een droom die voor hem uitkomt. Het EK in 2024 was zijn eerste eindtoernooi als bondscoach en nu mag hij ook het mondiale toernooi meemaken. Of hij daarna doorgaat? Dat wil hij nog even in het midden laten. De KNVB en hij hebben besloten pas na het WK een beslissing te maken over het bondscoachschap.