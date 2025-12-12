Johan Derksen staat niet bekend als een persoon die zich graag geliefd maakt binnen de mediawereld en dat bleek ook donderdagavond weer. Het gezicht van Vandaag Inside nam TALPA-CEO Joost Brakel op de hak na diens kersttoespraak.

Brakel is sinds anderhalf jaar de grote baas van TALPA. Daar werkt hij onder meer samen met John de Mol, oprichter van het TV-bedrijf. Brakel gaf een kersttoespraak met hoogtepunten van het afgelopen jaar en bedankte daarin een aantal programma's voor het harde werk en de kijkcijfers van dit seizoen. Echter vergat de beleidsbepaler één belangrijk programma...

"Ik heb nog nooit van hem gehoord en ik ben ook niet benieuwd om kennis te maken", is Derksen direct duidelijk over Brakel in Vandaag Inside. "Die man heeft dan een toespraak en dat hoort bij zijn functie blijkbaar. Hij prijst veel programma's, maar hij slaat ons over. Is hij nou besodemieterd Wilfred? Hij had beter de butterfly kunnen vergeten in plaats van ons", grapt Derksen verder over het ontbreken van Vandaag Inside in de kersttoespraak van de TALPA-CEO.

Kersttoespraak Brakel

"We proosten op een jaar waarin veel is gebeurd en waarin ik ongetwijfeld dingen ga vergeten", is een van de zinnen uit de kersttoespraak van Brakel. De CEO bedankt vervolgens een aantal programma's, maar noemt Vandaag Inside niet. Dat is opvallend te noemen, aangezien de talkshow een van de grote kijkcijferkanonnen van het bedrijf is en dit jaar ook weer de felbegeerde Televizier-Ring in de wacht sleepte. Vandaag Inside werd daarmee het eerste programma in de Nederlandse TV-geschiedenis die de prestigieuze prijs twee keer won.

Derksen snapt nog altijd niets van de toespraak nadat hij hem nogmaals gehoord heeft. "Is het die man ontgaan dat we die Televizier-Ring hebben gewonnen? Als je je zo opdoft en daar gaat zitten, dan deugt er iets niet hoor. De communicatie-afdeling van TALPA, als iemand een wind laat zijn ze daar al in paniek. Onze eindredacteur heeft hem gebeld en hij zal het goed maken. Hij komt morgen een taart brengen." Tafelgenoot René van der Gijp oppert direct een vergeldingsactie. "Dan zullen we die eens in zijn gezicht gooien."