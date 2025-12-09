Was het een scherp grapje van de regie of was het serieus? De beelden doen denken aan het eerste, vooral ook vanwege de reactie van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp. Wat gebeurde er dinsdagavond bij Vandaag Inside? Ineens viel de stroom uit en zat de studio in het donker.

Dave Maasland was te gast om te praten over cyberdreiging en noodtoestanden. Hij zat aan de bar uitgebreid te vertellen over Australië en Rusland. Toen het woord 'Russen' viel, werd ineens alles donker tijdens de uitzending. Alleen een kaars en de neonletters van Vandaag Inside bleven branden. Er brak geen paniek uit bij de toeschouwers om de tafel heen en de rest van de aanwezigen. Genee, Derksen en Gijp maakten er grapjes over.

'Dat krijg je ervan'

"Dat krijg je ervan als je dat soort dingen roept, de Russen kijken overal mee", zei Genee grappend. "Is dit een hackie?", vroeg hij zelf. Ex-topvoetballer Van der Gijp speelde het spelletje mee: "Dave, hou je nou een beetje in man!" Het incident duurde nog geen dertig seconden. "De Russen vinden dit leuk, die zitten hier smakelijk om te lachen", zei Genee toen de lichten weer aan gingen en de show weer verder ging.

'Lijkt afgesproken werk'

Derksen maakte duidelijk dat het absoluut geen grapje was van de mannen aan tafel. "Het lullige is: van buitenuit lijkt het alsof dit afgesproken werk was. Gelukkig is hier niks afgesproken." De talkshow stond dinsdagavond sowieso bol van de grappen en grollen. Met de bekende sportpresentator Koert Westerman aan de bar was het lachen geblazen. De presentator van het darts kreeg de lachers op zijn hand, maar moest ook de altijd kritische Derksen zien te pareren op het darts.

Darts krijgt het te verduren

Die stelde de voor hem klassieke vragen als 'moet je obesitas hebben om mee te mogen doen aan het WK?'. Westerman bleef er scherp en sportief over. Hij vond de overgang van tbs naar dartslegende Raymond van Barneveld opmerkelijk, maar probeerde het wel in goede banen te leiden. "De populariteit van Barney bladdert langzaam af door de manier waarop hij zich presenteert. Maar ik moet bij tbs altijd denken aan de video-analist van Johan Cruijff; Tonny Bruins Slot. Die had niet in de gaten dat de initialen op zijn jas tbs zouden spellen."