Leonardi DiCaprio was zaterdag aanwezig bij de tennisfinale op Wimbledon tussen Iga Swiatek en Amanda Anisimova. De Amerikaanse acteur zou daar volgens Britse media hebben geflirt met twee topsportsters.

Ski-legende Lara Gut-Behrami zorgde voor ophef tijdens Wimbledon. Ze was aanwezig bij de halve finale tussen Carlos Alcaraz en Taylor Fritz, zittend naast voormalig Wimbledon-kampioene Garbiñe Muguruza én achter Hollywood-ster Leonardo DiCaprio.

De Britse pers stortte zich op de ontmoeting van de Zwitserse met de Oscarwinnaar. Ondanks al haar successen is Gut-Behrami vrijwel onbekend in Engeland. In plaats daarvan werd ze aangezien voor de voormalig Slowaakse toptennisster Dominika Cibulková.

Leonardo DiCaprio sprak met hen, "voordat hij Cibulková een hand gaf", schrijft The Sun. Het is duidelijk dat de krant hier Lara Gut-Behrami bedoelt.

Flirt met DiCaprio

De kop boven het artikel luidt: "Leonard-Oh! Fans ervan overtuigd dat DiCaprio flirtte met twee voormalige Wimbledon-sterren." Nou ja, bijna goed.

Wellicht wordt Lara Gut-Behrami in de toekomst bekender in Londen. Na haar skicarrière is ze namelijk van plan om naar de Engelse hoofdstad te verhuizen. Haar man, Valon Behrami, werkt bij Watford als assistent van technisch directeur Gianluca Nani. Behrami kwam als voetballer tot 83 interlands voor Zwitserland en speelde voor clubs als Lazio, West Ham United en Napoli.

De vrouw om wie het niet bleek te gaan, Dominika Cibulkova:

En hier een foto van Lara Gut-Behrami:

i Lara Gut-Behrami © Getty Images

