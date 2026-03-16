Bizarre beelden tijdens de wereldbeker langlaufen in Oslo. De Brits-Noorse skiër Gabriel Gledhill kwam compleet dronken over de finish. Hij had onderweg namelijk talloze alcoholische versnaperingen genuttigd.

Niet de winnaar, maar de 23-jarige Gledhill was de meest opvallende verschijning tijdens de wereldbeker langlaufen in Oslo. Hij dronk bier, shots en andere alcohol die hem door toeschouwers langs het parkoers werd aangeboden.

'Ik moest alle biertjes accepteren die ik kreeg'

"Ik kreeg veel bier, alcohol en snus aangeboden, dus ik werd behoorlijk dronken", vertelde de Brit die al vijf jaar in Noorwegen woonde aan het Noorse persbureau NTB. "Maar het was ontzettend leuk. Dit was misschien wel mijn laatste race hier, dus ik moest wel alle biertjes en schnaps accepteren die ik kreeg."

Gledhill, die ook werkzaam is als ober in een restaurant, vertelde verder dat hij tijdens de race mondwater kreeg aangeboden. Dit zorgde ervoor dat hij een groot deel van het parkoers moest overgeven. "Na twintig seconden voelde ik het al en spuugde ik het uit. Daarna heb ik bijna het hele parkoers overgegeven. Ik kan nog steeds niet geloven dat iemand me mondwater aanbood", verklaarde hij.

De race leverde nog een ongelooflijk tafereel op: de vrouwelijke skiesters haalden Gledhill in. Dit was nog nooit eerder gebeurt tijdens een wereldbeker langlaufen. De Brit, die volgend seizoen hoogstwaarschijnlijk geen prof meer is, finishte ruim twintig minuten achter de winnaar.

'Dit is ongelooflijk dom en respectloos'

Zijn actie leidde tot een felle discussie in Noorwegen. Zijn landgenoot, Andrew Musgrave, juichte Gledhills houding toe. "Hij voelde dat hij niet snel ging, en dat is het mooie van de Kollen-race: als je niet snel bent, drink je een biertje, eet je een worstje en geniet je van het moment", zei hij tegen NTB.

Andere experts bekritiseerden de situatie. "Wat hij deed was ongelooflijk dom en getuigt van een enorm gebrek aan respect. Het is prima om contact te hebben met het publiek, maar dronken worden tijdens een skiwedstrijd en de damesrace in gevaar brengen, is gewoon stom. Hij houdt ervan om in de schijnwerpers te staan op sociale media en televisie, maar entertainment heeft een grens en ik denk dat Gledhill die grens heeft bereikt", vertelde een analist op de Noorse TV.