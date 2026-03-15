De schrik zat er nog goed in na zijn pijnlijke ski-ongeluk, maar Niels Wennemars laat zich alweer zien. De zoon van schaatslegende Erben Wennemars duikt opnieuw op tijdens zijn wintersporttrip in Zwitserland en maakt daarbij een opvallende knipoog naar wat er eerder misging.

Op de piste sloeg donderdag de schrik toe toen Wennemars hard ten val kwam. Zijn schouder schoot uit de kom en de situatie leek direct serieus. Omstanders zagen hoe hij zichtbaar veel pijn had en niet zelfstandig verder kon.

Wat volgde, leek bijna op een filmscène. Hulpdiensten werden opgeroepen en even later verscheen een helikopter boven de piste. Wennemars werd met een kabel onder het toestel vastgemaakt en zo uit het skigebied geëvacueerd. Onder begeleiding van medisch personeel werd hij naar het ziekenhuis gebracht, waar uiteindelijk bleek dat zijn schouder uit de kom was geraakt, maar niet was gebroken.

'Shouder lean'

Toch laat Wennemars inmiddels weer van zich horen. De zoon van de schaatslegende blijft ondanks zijn blessure van de partij in Zwitserland en duikt op in nieuwe beelden vanuit de bergen, waarin hij samen met YouTuber en influencer Enzo Knol een opvallende knipoog maakt naar het incident.

Voor de Lamborghini Urus van Knol doen de twee het virale TikTok-dansje Shoulder Lean. Dat is geen toeval, want juist zijn schouder zorgde eerder deze week voor het nodige drama. Het dansje is gebaseerd op het gelijknamige nummer van Siggy en D1ns, dat de afgelopen tijd massaal wordt gebruikt op sociale media. Bij de video klinkt de tekst: 'Strek je armen uit, maak een vuist en doe de shoulder lean.' Juist dat geeft het moment een wrange knipoog naar zijn blessure na de valpartij. In de beelden is duidelijk te zien dat de arm van Wennemars nog in een mitella zit.

Einde wintersport

De wintersport zit er voor Wennemars op sportief vlak dan ook op. Met zijn arm in een mitella lijkt skiën deze trip geen optie meer, maar dat betekent niet dat de vakantie meteen voorbij is. In de bergen zorgt de 20-jarige alsnog voor voldoende gezelligheid, getuige de luchtige beelden die hij samen met Enzo Knol deelt.

De zoon van de voormalig topschaatser heeft geen carrière in de topsport zoals broer Joep, maar is wel actief op andere fronten. Zo was hij jarenlang fanatiek in de motorcross en deed hij al meerdere keren mee aan een Hyrox-wedstrijd.

Daarnaast bouwt hij aan zijn eigen carrière als influencer. Op Instagram heeft Wennemars inmiddels ruim 100.000 volgers en ook op TikTok groeit zijn bereik snel. Via die kanalen deelt hij regelmatig momenten uit zijn leven en rondom de carrière van zijn broer. Inmiddels is hij zijn vader en broer al ruimschoots voorbij met het aantal volgers.