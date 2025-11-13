Kenneth Taylor gaat met Ajax door een moeizame periode. De Amsterdammers zijn nog puntloos in de Champions League en staan in de Eredivisie al elf punten achter op koploper PSV. Gelukkig gaat er voor de 23-jarige middenvelder binnenkort een 'bucketlist-ding' in vervulling: "We kunnen niet wachten."

Taylor kende vorig seizoen onder Francesco Farioli een uitmuntend jaar. Hij kroonde zich met zestien doelpunten zelfs tot topscorer van Ajax. Velen gingen er dan ook van uit dat de linkspoot de afgelopen zomer een stap naar het buitenland zou maken, onder wie Taylor zelf.

Geen transfer

Zo werd de door Ajax opgeleide speler een lange tijd gelinkt aan FC Porto, de club waar Farioli naartoe ging. Maar uiteindelijk bleef hij in Amsterdam. De afgelopen transferperiode beschreef Taylor dan ook als 'leerzaam en vermoeiend'. "Uiteindelijk is het nu verleden tijd en wil ik er geen aandacht meer aan geven. Het was af en toe spannend, maar uiteindelijk ben ik hier en wil ik mij focussen hier'', vertelde hij tegenover de camera van ESPN.

Ondanks het moeilijke seizoen is Taylor nog steeds een belangrijke schakel voor zijn club. Zo is hij de tweede aanvoerder na Davy Klaassen en stond hij tot nu toe aan de aftrap van iedere Eredivisie-duel van de Amsterdammers. Hierin maakte hij al twee goals en was hij driemaal de aangever van een doelpunt.

'Het staat al zo lang op onze bucketlist'

Toch gaat er nu een buitenlandse droom van Taylor in vervulling. Donderdag deelde zijn bekende vriendin, influencer Jade Anna van Vliet, namelijk heugelijk nieuws. "Ik heb onze wintervakantie geboekt naar New York", zo schrijft ze in een verhaal op haar Instagram. Volgens Van Vliet is het een langgekoesterde droom van beiden. "Het staat al zo lang op Kenneths en mijn bucketlist, en nu gaan we er saampjes heen! We kunnen niet wachten."

i ©Instagram @jadeanna

De kans is groot dat Taylor samen met zijn 21-jarige vriendin de kerstdagen gaat vieren in The Big Apple. Ajax speelt namelijk zijn laatste wedstrijd voor de winterstop op 20 december uit bij NEC. De Eredivisie wordt voor de Amsterdammers weer hervat op 11 januari met een uitduel tegen Telstar.

