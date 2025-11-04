John Heitinga moet met Ajax eindelijk maar eens punten gaan pakken in de Champions League, dat vond de trainer zelf ook. Makkelijk zal dat niet zijn tegen Galatasaray, mede omdat hij ook Kenneth Taylor moet missen. Hij is geschorst. Verder zijn er 'nog een aantal jongens die terugkomen, waar we goed naar moeten kijken of ze inzetbaar zijn'.

John Heitinga moet het dus zonder steunpilaar Kenneth Taylor doen. Na zijn domme rode kaart tegen Chelsea is hij geschorst en staat Ajax nog altijd met 0 punten onderaan de ranglijst van de Champions League. Maar de positie van Taylor is niet zijn grootste zorg: "Daar kunnen we meerdere middenvelders inpassen", is zijn beredenering. "McConnell is daar een optie. Klaassen zou ook kunnen, maar die zie ik toch vanuit een andere positie en niet hangend op links."

Blessure Dolberg

Hij wil met Ajax van die 'hatelijke nul' af, maar heeft tegelijkertijd ook een hoop mensen in de ziekenboeg. Bijvoorbeeld Kasper Dolberg. "Die is er niet bij, maar wel op de weg terug. Hij traint kleine stukjes mee met de groep", legt hij uit. Later meldt hij wel dat Dolberg waarschijlijk pas na de interlandperiode aansluit: "Maar we bekijken per dag hoe hij uit de trainingen komt."

Berghuis

Daar houdt het nog niet op. "Steven Berghuis is er ook nog niet bij, dat gaat ook nog wel even duren", somt hij op. "Branco van der Boomen is een lang proces. Hij traint af en toe mee. Als er geen ruimte is bij de teamtactische training van de A-selectie, traint hij mee met Jong. Het is belangrijk dat hij ritme op gaat doen."

'Mooi om hem erbij te hebben'

Wat betreft de wél aanwezige spelers, was Heitinga enthousiast over de jongen die naast hem zat: Youri Regeer. "Youri is een zelfopgeleide jongen en kent de club goed. Hij kan spelen op meerdere posities op het middenveld en heeft loopvermogen en inzicht. Het is mooi voor een trainer om zo'n jongen in de groep te hebben."

Regeer zelf sprak ook over zijn plek in het team en zijn veelzijdigheid. "De positie maakt mij niet uit, als ik maar op het formulier sta, hè?", grapte hij daarover. Op de vraag of hij een leider kon zijn waar Ajax zo naarstig naar op zoek is? "Ja, ik kan het zijn. Misschien net wat anders dan de ander jongens. Maar denk dat er meer mensen kunnen opstaan in het leiderschap", vertelde Regeer op de persconferentie.

Voor Heitinga komen er spannende dagen aan: na het duel met Galatasaray moet hij met Ajax op bezoek bij FC Utrecht. Historisch gezien een heel taaie wedstrijd voor Ajax. Daarna volgt een interlandperiode.

