Kenneth Taylor baalde als een stekker na de 2-1 nederlaag van Ajax tegen FC Utrecht. In de eerste helft van de wedstrijd werd een treffer van Wout Weghorst afgekeurd en de middenvelder had eigenlijk verwacht dat de goal wel zou blijven staan.

Weghorst maakte een bal van teamgenoot Oscar Gloukh op een fraaie manier af en zette Ajax voor rust op 1-0, maar scheidsrechter Danny Makkelie werd naar de kant geroepen. De arbiter keurde uiteindelijk de goal af, omdat Lucas Rosa een overtreding maakte in aanloop naar de treffer. De vleugelverdediger van Ajax haalde Gjivai Zechiël onderuit, waardoor het feest niet dooring. Niet veel later scoorde Matisse Didden de 1-0 voor Utrecht uit een corner.

Kenneth Taylor

Na afloop baalde aanvoerder Taylor dat de zege er niet in zat voor Ajax. Door ESPN werd hij ook gevraagd naar hoe hij dacht over de afgekeurde treffer van Weghorst. " Het was een klein tikje. Ik had wel het idee dat de goal afgekeurd zou kunnen worden. Maar hij liet veel doorspelen, dus ik had verwacht dat hij dat weer zou doen. Maar ja, de VAR greep in. " Uiteindelijk werd het enige doelpunt van Ajax gemaakt kwam van de voet van Mika Godts.

Weghorst zelf was na de wedstrijd een stuk meer uitgesproken over de arbitrage. "De scheidsrechter kiest ervoor om op een bepaaalde manier de wedstrijd in te gaan. Hij laat veel gaan, dat vind ik prima, daar hou ik van. Hij wijst zelfs naar de bal, ik vind het echt bizar. Ik moet me inhouden en rustig blijven, maar als jij een wedstrijd op een bepaalde manier wil fluiten..."

Goede eerste helft

Taylor is wel van mening dat Ajax niet slecht speelde in het eerste bedrijf tegen FC Utrecht. "Ik moet zeggen de eerste helft hadden wij ook redelijk veel de bal, maar we deden er niet veel mee. Maar dat gevoel had ik ook niet bij Utrecht. Twee kopballen die de wedstrijd kosten, dat is heel pijnlijk."

