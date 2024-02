Chris Woerts noemt bijzondere suggestie voor RVC Feyenoord: 'Nog nooit een vrouw, zij wordt de eerste'

Chris Woerts gaat Feyenoord een interessant voorstel doen voor de raad van commissarissen. Woerts is van mening dat Lilian Marijnissen, oud-fractievoorzitter van de SP, de eerste vrouw moet worden in de RVC van de Rotterdammers.

Woerts was te zien bij In de Wandelgangen, de online rubriek van talkshow Vandaag Inside. In gesprek met Wilfred Genee en Lilian Marijnissen kwam hij opeens met het opmerkelijke voorstel om Marijnissen aan te dragen bij Feyenoord.

'Jij wordt de eerste'

Genee en Marijnissen zijn in het fragment met elkaar in gesprek over de tegenwoordige functie van de oud-fractievoorzitter van de SP, wanneer Woerts plotseling met het voorstel komt haar voor te dragen bij Feyenoord: ''Lilian wordt de eerste vrouwelijke commissaris in de raad van commissarissen bij Feyenoord.''

Genee kijkt Marijnissen vervolgens vragend aan: ''Is dat waar?'' Woerts vervolgt: ''Er is nog nooit een vrouw in de raad van commissarissen bij Feyenoord geweest, jij wordt de eerste.''

'Feyenoord zit in mijn hart'

Genee vraagt aan Woerts hoe hij aan deze informatie komt, Woerts antwoord: ''Dat ga ik voorstellen, ik vind het heel goed als er een vrouw in de raad van commissarissen komt.'' Genee en Marijnissen praten hierna nog even door over het voorstel van Woerts, Marijnissen twijfelt nog wel over de functie: ''Feyenoord zit wel in mijn hart, maar ik weet niet of ik dit kan. Maar nog nooit een vrouw bij Feyenoord is wel heel weinig.'' Het hele fragment zie je hieronder: