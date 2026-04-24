Pam Stepnick is vooral bekend als 'de moeder van' Jake en Logan Paul en sinds 2023 de schoonmoeder van Jutta Leerdam. Maar wie is nou die Amerikaanse met haar hart op de tong? Lees hier meer over de schoonma van de Nederlandse topschaatsster.

Ver voordat Stepnick in de schijnwerpers stond door haar bekende zoons werkte ze als verpleegkundige in het UHHS Westlake Surgery Center in Ohio. Ze trouwde met Greg Paul, een vastgoedondernemer. Samen kregen ze twee kinderen: Logan (1995) en Jake (1997). Toch hield het huwelijk geen stand. Ver voordat de twee broers internetsterren werden, knapte het vanwege een extreme situatie.

'De bokszakken van hun vader'

In haar biografie F*ck the Pauls: Written by Their Mother (2026) deed Stepnick namelijk openhartige en zeer pijnlijke onthullingen over haar liefdesverbond met haar ex-man - en de manier waarop Greg met zijn zoons omging. Lang wilde ze dat het huwelijk zou slagen voor de kinderen. Maar het explodeerde toen Greg zijn kinderen als 'bokszakken' gebruikte.

Hij sloot Jake en Logan regelmatig op in de badkamer, strafte ze fysiek en schold ze voortdurend uit. "Mijn vader sloeg me helemaal in elkaar", bekende Jake in de Netflix-documentaire Untold: Jake Paul the Problem Child. "Ik begrijp waarom hij dat deed. Hij kende niets anders." Die situatie zou giftiger zijn voor haar zoons dan een scheiding, dacht Stepnick, dus gingen ze uit elkaar.

Vlogmama

Enkele jaren later werden haar zoons steeds bekender. Logan en Jake braken eerst door via Vine en gingen later verder op YouTube. Ook Stepnick ging mee in dat geweld en lanceerde een eigen kanaal: Vlogmama. Daarop deelde ze onder meer kookvideo's en beelden achter de schermen van haar wereldberoemde zoons.

Trauma rond Jake Paul

Jake, de meest excentrieke van het stel, raakte in 2020 betrokken bij een beangstigend voorval. De FBI viel zijn villa binnen met zwaar bewapende agenten, in verband met rellen in een winkelcentrum in Arizona. Hij werd verdacht van het betreden van verboden terrein en illegale samenkomst. De aanklachten kwamen later in het onderzoek te vervallen, maar het incident liet diepe sporen achter bij Pauls moeder.

Zij zakte in elkaar toen ze het nieuws zag. "Mijn hart ging als een gek tekeer. Ik was altijd de lijm die het gezin bij elkaar hield, maar de FBI was er nu ineens? Dit was groter dan ik ooit had meegemaakt in de wilde geschiedenis van onze familie", schreef ze in haar boek. "Iedereen staarde maar wat voor zich uit in de leegte, gebroken, bang en ontzettend vernederd. De beelden bleven maar getoond en herhaald worden, ik werd er misselijk van."

Schoonmoeder van Jutta Leerdam

Stepnick zag haar zoon Jake heel wat vriendinnen verslijten. Hij was samen met Alissa Violet, Erika Costell, Tana Mongeau en Julia Rose. Maar dat bleken geen blijvertjes. Dat werd Jutta Leerdam wel. De Nederlandse topschaatsster werd in april 2023 een setje met Stepnicks jongste zoon en kondigde vorig jaar hun verloving aan.

De Amerikaanse zat in februari op de tribune in Milaan, toen Leerdam geschiedenis schreef door goud op de 1000 meter op de Olympische Winterspelen te winnen. Onlangs kreeg Stepnick de vraag hoe Jutta haar zou omschrijven. "Fantastisch, ik ben heel liefdevol", antwoordde de 62-jarige in de podcast The Bossticks. "Ik denk dat zij dat ook voelt."

Kleindochter

Stepnick heeft nog een andere schoondochter, het Deense model Nina Agdal. Zoon Logan trouwde in 2025 met haar in Italië. Een jaar eerder kregen ze al een dochtertje genaamd Esmé. Stepnick mag zich dus oma noemen. Er komt nog een bruiloft aan, al is het niet duidelijk wanneer Jutta Leerdam en Jake Paul in het huwelijksbootje stappen.