Het duurde niet lang of de uitzending van Vandaag Inside op vrijdag ontspoorde alweer. Vooral Johan Derksen kreeg de lachers op zijn hand met schunnige opmerkingen. De voormalig profvoetballer en hoofdredacteur van Voetbal International had een pikant probleem met zijn televisietoestel.

Cyber-expert Dave Maasland was te gast en hij begon aan een verhaal over de gevaren van online porno. Niet zozeer inhoudelijk schuilt er volgens hem een gevaar in zulke content, maar in de platforms die het aanbieden. Hij was van de week deelnemer aan een overleg over de materie en vernam dat sommige mensen opperen om porno overal op internet te verbieden. Maar dat is technisch sowieso niet haalbaar: "Je kan niet een deel van het internet op slot zetten."

Helpen

Derksen onderbrak hem na de monoloog. "Misschien kan jij me helpen", zo begon De Snor. "Ik ben verhuisd naar Grollo. Om half 12 liep ik al warm in de tuin, want om 12 uur begon de porno. Dan ging ik me even wassen enzo", zo begint hij het opmerkelijke relaas. "En.. Ik kan nu die porno niet krijgen. Dat is geblokkeerd. Maar dat hebben ze in dat huis gedaan. Hoe zit dat?'

Zonder blikken of blozen ging Maasland serieus in op de vraag. "Je hebt bepaalde internetproviders, die daar misschien op die manier een filter op hebben gezet. Maar dan zou ik zeggen: gewoon op je telefoon, op 5G, dan kom je er sowieso wel op", zei hij. Derksen voegde nog toe: "Dan krijg je gewoon zo'n zwart beeld."

René van der Gijp

René van der Gijp, evenals Derksen een ex-voetballer, kreeg een idee. "Je vrouw heeft het er gewoon afgehaald1", zo stelde hij over de blokkade. Maasland reageerde zo: "We rijden wel een keer langs, we komen wel een keers langs Johan, om het probleem op te lossen."

Derksen wilde het onderwerp nog niet loslaten en zei: "De mensen voor me, dat waren keurige mensen, kunstenaars. En die hadden dat geblokkeerd."