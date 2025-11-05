Bizarre taferelen in Brugge, vlak voor de start van het Champions League-duel tussen de lokale ploeg Club Brugge en FC Barcelona. Fans van de Catalanen staken fakkels af in hun eigen bus, waarna het voertuig vlam vatte. De Belgische club besloot keihard in te grijpen.

Dit incident zorgde ervoor dat de Catalaanse fans vertraagd aankwamen bij het stadion in de Belgische stad voor de wedstrijd Club Brugge - FC Barcelona. Nadat de fans de brandende bus hadden geëvacueerd, bleven ze zingen en filmden ze hoe het voertuig tot de grond toe afbrandde.

Snel ingrijpen

De Spaanse krant Sport meldde dat de bus vlam vatte nadat fans binnenin fakkels hadden afgestoken, zoals ook te zien is in video's die door meerdere gebruikers en Spaanse kranten op sociale media zijn geplaatst. De aanwezige ordediensten en stewards grepen snel in, waardoor de gemoederen niet verder oplaaiden.

Het is nog onbekend of er gewonden zijn gevallen bij de incidenten in de straten van de Belgische stad. De video's van de brandende bus gingen razendsnel viraal op sociale media en het was afwachten of alle fans veilig zijn en op tijd waren voor de wedstrijd tegen het Belgische Club Brugge.

Brugge grijpt in

Tijdens de rust van het duel maakte FC Barcelona melding van dat de thuisclub keihard had ingegrepen. De gratis shuttle-service van het stadion naar de verzamelplek is per direct geannuleerd voor álle fans in het Jan Breydel Stadion. "De gratis service die door Club Brugge was aangeboden, is per direct opgeschort vanwege het incident met de fakkels voor de wedstrijd. Daarom moeten de fans het zelf maar uitzoeken en maar zien hoe ze terugkomen", schrijft Barça naar de eigen aanhang.

The Club informs all its fans at the Jan Breydel Stadium in Bruges that the free shuttle bus service back from the stadium, courtesy of Club Brugge, has been suspended due to the incident involving flares before the match. Therefore, they will have to return by their own means. — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 5, 2025

Zinderende openingsfase

Bij FC Barcelona speelt met Frenkie de Jong één Nederlander in de basis in België. Bij de thuisclub staat de bij Ajax mislukte Carlos Forbs in het elftal. De jonge Portugees is in België helemaal opgebloeid en beleeft eindelijk zijn doorbraak. In Amsterdam werd hij vooral gezien als een mislukte aankoop van technisch directeur Sven Mislintat. Maar in Brugge liet hij zich tegen de Spaanse topclub al snel zien. Met een assist en een goal zorgde hij voor een zinderende openingsfase. Het is te hopen dat de fans op tijd waren om het spectaculaire eerste kwartier te aanschouwen.

