Carlos Forbs werd bij Ajax nog gezien als een absolute flop, maar bij zijn nieuwe team Club Brugge is hij de absolute superster. De Portugees liet in de Champions League nogmaals zijn klasse zien met een heldenrol tegen FC Barcelona.

Het verhaal rond Forbs is inmiddels bekend. Als één van de aankopen van voormalig technisch directeur Sven Mislintat werd hij voor veertien miljoen euro overgenomen van Manchester City. Forbs kon echter geen moment overtuigen in Amsterdam. Bij Ajax werd hij gezien als een blind paard dat enkel kon rennen en dus werd hij verhuurd aan Wolverhampton Wanderers. Die ploeg wilde Forbs niet definitief overnemen, maar Brugge wilde dat wel. De Belgen namen hem afgelopen zomer voor zes miljoen euro over van Ajax.

'Superster Forbs' schittert tegen Barcelona

De snelheid van Forbs wordt in Brugge juist gebruikt als kracht en hij blijkt een ware plaag voor zijn opponenten. Dit seizoen staat hij op drie goals en vier assists in achttien officiële wedstrijden. Forbs stond ook in de Champions League-wedstrijd tegen FC Barcelona en ook tegen de Catalanen blonk hij uit. Met een heerlijke rush bediende hij teamgenoot Nicolos Tresoldi, waardoor Brugge binnen zes minuten spelen op voorsprong kwam.

Forbs was echter nog lang niet klaar met Barça-linksback Alejandro Baldé. De Spaanse ploeg maakte via Ferran Torres weer gelijk, maar daarna pakte de Portugees het weer op. Met een gigantische sprint liet hij de gehele Barça-verdediger achter zich en maakte hij de 2-1. Forbs bleek niet te houden voor de Barcelona-defensie, want later in de wedstrijd zorgde hij ook nog voor de 3-2 en daardoor rijst de vraag bij City- en Ajax-fans waarom de clubs de Portugees hebben laten gaan.

Online wordt Forbs al een 'superster' en een 'snelheidsduivel' genoemd. Daarnaast vragen veel fans zich af hoe Ajax en Manchester City hem zo makkelijk hebben kunnen laten gaan. Een Ajax-fan hoopt dat Forbs nog gaat laten zien waarom de Amsterdammers hem hebben laten gaan voor Raul Moro. In Brugge is men in ieder geval dolgelukkig met de Portugees die volgens de fans Barcelona aan het 'terroriseren' is. "Wat is deze man toch snel", vertelt een van de Belgische supporters.

Ondanks de heldenrol van Forbs wist Barcelona toch nog te ontsnappen aan een nederlaag. Een eigen doelpunt van Christos Tzolis, die nog korte tijd voor FC Twente speelde, zorgde ervoor dat het spektakelstuk tussen de twee teams in 3-3 eindigde.

