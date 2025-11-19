Cristiano Ronaldo heeft voor opvallend nieuws gezorgd. De Portugese superster werd afgelopen week nog met een rode kaart van het veld gestuurd in Ierland, maar schoof enkele dagen later plotseling aan bij een diner in het Witte Huis. Ronaldo was aanwezig bij een bezoek van de Saoedische kroonprins aan president Donald Trump. Die ontmoeting komt op een pikant moment.

Ronaldo liet zich vorige week nog volledig gaan bij het WK-kwalificatieduel van Portugal tegen Ierland. Hij deelde een elleboogstoot uit en werd na tussenkomst van de VAR uit het veld gestuurd. Dat zadelt Ronaldo mogelijk op met een probleem, want hij moet vrezen dat hij de eerste wedstrijden van het WK gaat missen door een schorsing.

De superster werd zelfs in eigen land hard aangepakt en was er afgelopen zondag al niet bij toen Portugal met 9-1 won van Armenië. Een uitslag die bij Ronaldo ook niet lekker zal zitten, want zonder hem draaide het Portugese team als een tierelier.

Ontmoeting met Trump en Saoedische kroonprins

Het was dus geen fijne week voor Ronaldo en dus was het tijd om de zinnen te verzetten. De ideale locatie om dat te doen bleek dus opmerkelijk genoeg het Witte Huis. De voetballer van het Saoedische Al-Nassr was daar op hetzelfde moment als de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. De feitelijke leider van het Arabische land had een ontmoeting met Trump. De club waar Ronaldo speelt is grotendeels in handen van het Public Investment Fund van het koninkrijk.

Ronaldo schoof samen met zijn verloofde Georgina Rodriguez aan tijdens een diner waar ook FIFA-voorzitter Gianni Infantino, Apple-baas Tim Cook en miljardair Elon Musk bij aanwezig waren. Trump hield een speech rond het diner en sprak daar ook over de Portugese ster. "Mijn zoon is een grote fan van Ronaldo en we hebben hem hier dus ik denk dat mijn zoon zijn vader nu iets meer respecteert. Bedankt dat je hier bent, het is een eer."

i Cristiano Ronaldo tijdens het diner. © AP

Vrees voor schorsing op WK

Ronaldo zit in de wachtkamer wat betreft een mogelijke schorsing voor het WK voetbal. Hij heeft al één duel moeten toekijken, maar als hij een langere schorsing krijgt dan mist hij dus mogelijk duels op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ronaldo zal moeten hopen dat de FIFA coulant voor hem is en wie weet hebben de gesprekken met Trump en Infantino daarbij wel geholpen.