Cristiano Ronaldo kreeg in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland zijn allereerste rode kaart in dienst van Portugal. Zijn verontwaardigde reacties én eerdere opvallende uitspraken zorgen in de Sportnieuws.nl-podcast voor veel verbazing bij voormalig hockeysters Ellen Hoog en Naomi van As.

In de nieuwe aflevering legt Hoog een stelling voor: “Ronaldo is nu definitief de weg kwijt.” Van As is het daar mee eens. “Als je kijkt naar hoe hij zich gedraagt… hij liet zich echt van zijn slechtste kant zien tijdens die verloren wedstrijd tegen Ierland (2-0, red.)."

Rode kaart

“Er werd veel geroepen vanuit het publiek in Ierland en daar reageerde hij weer op. Uiteindelijk gaf Ronaldo een elleboogstoot”, vertelt Van As. Hoog vult aan: “Daar kreeg hij rood voor. Zijn eerste rode kaart ooit voor Portugal.”

Volgens Van As zit er veel frustratie achter. “Hij moet zich als Ronaldo natuurlijk altijd inhouden, want alles wat hij doet ontploft meteen. Nu kon hij zich niet beheersen. Het is gewoon dom. Zó niet handig. En je benadeelt je team ermee.”

'Hij is zo vol van zichzelf'

Van As vervolgt over de inmiddels 40-jarige Ronaldo: “Hij heeft zo’n hoge dunk van zichzelf. Hij bewijst het vaak ook, hij is nog steeds belangrijk en scoort. Maar er wordt ook veel van hem verwacht, en soms maakt hij dat niet waar. Dit soort gedrag is gewoon niet handig.”

Hoog wijst daarnaast op Ronaldos recente interview met Piers Morgan. “Hij deed daar een paar bizarre uitspraken. Zo vindt hij zichzelf bekender dan Donald Trump. Hij zou hem wel willen ontmoeten, maar hij vond zichzelf nog wel bekender. Hij zei dat hij knapper is dan David Beckham. Als zij onbekend zouden zijn en naast elkaar zouden lopen, zou híj knapper zijn, vond hij.”

Hoog citeert Ronaldo: “Hij heeft een normaal lichaam en ik heb een exceptioneel lichaam. Ik ben perfecto.” Van As: “Toen dacht ik echt: holy shit, deze gozer is niet normaal. Zó vol van zichzelf. Bizar toch om dat over jezelf te zeggen?”

'Goed in het huishouden'

Hoog haalt nóg een uitspraak aan. “Over zijn vrouw zei hij dat ze een paar goede kwaliteiten heeft, waaronder een mooi lichaam, en dat ze vooral goed is in het huishouden. En dat mannen zich vooral niet moeten bemoeien met het huishouden.”

Dat schiet Hoog in het verkeerde keelgat. “Gast, dat is toch niet van deze tijd? Ik snap dat je je wil focussen op je topsportcarrière en geen zin hebt om een wasje te doen na je training, maar zó zeggen dat mannen niet thuishoren in het huishouden… wat ben jij nou voor debiel, joh?”

Van As sluit af: “Die Ronaldo… echt een oen. Doe het gewoon niet. Zo zonde. Ik snap heus dat je je soms niet kan inhouden, maar als hij het doet, wordt het meteen zo groot. Iedereen heeft er weer een mening over. Gewoon niet handig.”

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As de sportweek. In deze aflevering gaat het naast Ronaldo ook over het wereldrecord van Femke Kok in Salt Lake City en het nieuws dat Estavana Polman na het WK stopt met handbal. Luister hieronder of via je favoriete podcastapp.