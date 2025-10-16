Politicus Rob Jetten (38) heeft een boekje open gedaan over zijn trouwplannen met Argentijnse hockeyer Nicolás Keenan (28). De Nederlander werd eerder dit jaar nog gespot zonder zijn verlovingsring, maar van een crisis is geen sprake. De D66-politicus deelde onlangs zelfs op televisie wat details over het aanstaande huwelijk.

In het blad Weekend sprak de partijleider van D66 zich deze zomer uit over trouwdag. Hij wil een onvergetelijk feest. "Dat moet tot zeven uur ’s ochtends doorgaan, mét uitbundige muziek!", aldus Jetten.

Het koppel is sinds eind vorig jaar verloofd. Lange tijd was het onduidelijk waar en wanneer de bruiloft zou moeten plaatsvinden, maar inmiddels is daar een knoop over doorgehakt. Jetten en Keenan geven elkaar namelijk in Spanje het 'ja-woord'. Dat moet in augustus volgend jaar gebeuren. Dat betekent dus ook dat veel gasten ver moeten reizen om bij het huwelijk aanwezig te zijn.

De keuze om in Spanje te trouwen was volgens Jetten niet helemaal in zijn eigen handen. "Ik heb een Argentijn ten huwelijk gevraagd en dan bel je je schoonmoeder met het nieuws. Vanaf die seconde ben je niet meer de baas over je eigen bruiloft", vertelde hij tijdens zijn deelname in De Slimste Mens.

Eerder gaf Jetten aan Weekend al aan meer Nederlandse dan Argentijnse gasten te verwachten. "Qua feest wordt het wel een fijne mix van culturen. En natuurlijk vooral met Spaans en Argentijns eten, want dat is toch nét iets lekkerder dan de Nederlandse keuken."

'Geen crisis'

Eerder werd Jetten nog door Shownieuws gespot zonder zijn verlovingsring. Hij gaf meteen duidelijkheid: "Er is geen crisis, absoluut niet. En ik ben heel blij dat de verkiezingen nu al eerder vallen, want dan kunnen die in ieder geval niet onze trouwplannen doorkruisen."

Zelf hoeft hij in zijn vrije tijd niet veel te regelen voor de bruiloft. "Het mooie met een Argentijnse schoonmoeder is dat ik echt niks te zeggen heb. Zij gaat het allemaal organiseren. Het wordt een mooie cermeonie in de tuin, daarna lekker borrelen en lekker eten."

"Het wordt denk ik een grote gezellige chaos", vervolgt hij. Daar zullen 'zo min mogelijk' politieke collega's bij aanwezig zijn. "Want we willen er een leuk feest van maken", lacht Jetten.

Ontmoeting

Sinds 2017 hockeyt Keenan bij Klein Zwitserland in Den Haag. Hij kwam Jetten voor het eerst in de Albert Heijn tegen. Dankzij een TikTok-trend waarin een gerucht rond ging dat Jetten een relatie zou hebben met GroenLinks-leider Jesse Klaver, wist de Argentijnse hockeyer wie de D66-leider was.

Hockeycarrière

Sinds 2019 maakt de hockeyer deel uit van het nationale team van Argentinië. In 2019 en 2023 behaalde Nicolás Keenan de gouden plak met zijn land tijdens de Pan American Games. Vorig jaar nam hij deel aan de Olympische Spelen in Parijs, waar Jetten trots op de tribune zat.