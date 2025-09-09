Erben Wennemars is oud-topschaatser, maar vooral een absolute sportgek. De 49-jarige gaat geen sportieve uitdaging uit de weg. De meervoudig wereldkampioen heeft sinds een aantal maanden een nieuwe sport waar hij helemaal weg van is en daar moest ook een bekende politicus aan geloven.

Voormalig topsprinter Wennemars houdt van schaatsen, hardlopen, fietsen, krachttraining en wat al niet meer. Daarom is het niet gek dat hij compleet verzot is op HYROX, een nieuwe 'sporthype' waarbij hardlopen en krachtoefeningen worden gecombineerd.

Wennemars kan het ook op een behoorlijk niveau, want hij plaatste zich dit jaar nog voor het WK in Chicago. Ook zijn zoon Niels is fanatiek, terwijl zijn andere zoon Joep natuurlijk topschaatser is.

Sporten met bekende politicus

Maar de 49-jarige Wennemars is ook niet te beroerd om met bekende mensen die geen topsportcarrière hebben te werken. Dat bleek zondag in RTL Tonight, waar Wennemars te gast was. Toen het gesprek daar over politiek ging, de VVD en politicus Vincent Karremans ter sprake kwam, kwam de ex-schaatser met een opvallend nieuwtje. "Ik heb vanochtend nog met Karremans gehyroxt."

Aan tafel weten onder meer presentator Renze Klamer, politiek verslaggever Frits Wester en de andere tafelgasten Robert ten Brink en Anna Gimbrère. "Echt waar", zo stelt Wennemars. "Nu gaan al die politieke partijen toezeggingen doen. Ik heb namens 'de sport' met Vincent Karremans gehyroxt vandaag."

Presentator Klamer wil weten of Wennemars niet in het VVD-campagneteam zit in aanloop naar de verkiezingen, maar daar is volgens hem niets van waar. "Nee, nee helemaal niet. Ik heb hem allemaal dingen laten zeggen. Dat áls ze zometeen gaan regeren, dat we ze daar aan kunnen houden." Wennemars is in ieder geval overtuigd van de woorden van de VVD'er.

Sport op politieke agenda

"Als hij alles na gaat komen wat hij heeft gezegd, dan is het prima." Bovendien viel nog iets heel anders de ex-topsporter op. "Hij is wel sterk." Klamer gaat daar niet op in, maar wil vooral zeker weten dat Wennemars écht niet gestrikt is door de VVD voor het betere PR-werk. "We doen het namens de sport. Een aantal sporters gaan met een aantal mensen uit de politiek sporten om sport op de agenda te krijgen. Dat moet je nú doen."