Damián van der Vaart laat trots nieuwe vriendin zien, mama Sylvie Meis reageert met hartje op Instagram

Damián van der Vaart heeft zijn oude vriendinnetje in Denemarken achtergelaten en showt op Instagram zijn nieuwe vriendin. De zoon van Rafael van der Vaart en Sylvie Meis is aan het daten met Romy Gentile.

Op haar Instagram-account vinden we meer informatie over het dateleven van de twee. In de oude stories van Romy is te zien dat zij al regelmatig bij Damián, die in de jeugd van Ajax speelt, is komen kijken. Haar oudste story met de 17-jarige Van der Vaart dateert van tien weken geleden.

Nu is het Insta Official tussen de twee: Damián heeft een foto van het koppel geplaatst op zijn Instagram. Mama Sylvie Meis is blij voor het stel en reageert met een hartje. Zijn moeder is sowieso een trouwe reaguurder onder zijn posts.

Op de Instagram van Romy was vijf weken geleden al een foto met de jonge Van der Vaart te vinden. Ook daar was Meis in de reacties te vinden met een hartje.

Rafael van der Vaart gaat nu met Estavana Polman

Vader Rafael van der Vaart is overigens al lang niet meer samen met Meis. Hij gaat al geruime tijd met handbalster Estavana Polman. Zij gaf in een interview met Helden aan het heel goed te kunnen vinden met Meis: "Ik heb vanaf dag één gezegd: ik vind het heel belangrijk dat de relatie met Sylvie goed is."

Polman weet ook dondersgoed dat zij niet de moeder van Damian is en dat ook niet zal worden. "Zij is de moeder van Damián en zal dat altijd blijven. Ik vind dat Sylvie, Raf en ik het heel goed doen samen. Daar maken we Damián ook gelukkig mee."

