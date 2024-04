Rafael van der Vaart geeft update over toekomst met Estavana Polman: 'Nog zeker een jaar'

Rafael van der Vaart zag er dinsdag in een klap een hoop collega's bijkomen bij Ziggo Sport. De sportzender presenteerde de nieuwe ploeg voor komend seizoen, met daarin een aantal nieuwe namen. "Ik hou helemaal niet zo van verandering", zei Van der Vaart tegen deze site.

De oud-voetballer en analist is vanaf komend seizoen bij Ziggo te zien als analist van de Champions League, Europa League en Conference League. De rechten van alle drie de Europese competities gaan naar Ziggo. Uitgerekend in het seizoen dat het format van de toernooien helemaal op de schop gaat. Veel meer wedstrijden, dus veel meer werk.

Van der Vaart heeft er zin in, al moet je hem niet vragen naar die nieuwe opzet. "Dat interesseert me allemaal niks, ik wil gewoon lekker wedstrijdjes kijken", zei hij tijdens de presentatie. Ziggo gaat het, zeker het eerste seizoen, 'lastig' krijgen met Van der Vaart inplannen tijdens wedstrijden. Omdat hij in het buitenland woont en niet 'zomaar' in Nederland is, moet er extra goed gepland worden.

Wonen in Roemenië

Van der Vaart geeft aan nog zeker een jaar in Roemenië te blijven wonen met zijn vriendin Estavana Polman. Die handbalt daar bij Rapid București en heeft nog een contract voor één jaar. "Voor mij verandert er dus niet zoveel", zegt Van der Vaart, die daar wel blij mee is. Verandering is niet zijn ding, zo benadrukt hij keer op keer. Wat Polman eerder zei, over dat ze graag binnenkort weer bij familie en vrienden in de buurt wil wonen, wordt dus nog even in de ijskast gezet.

Meer werk in Nederland

Van der Vaart: "Het is vol qua planning als ik naar Nederland ga om hier te werken. Er moet een oppas komen, want Es handbalt nog altijd op topniveau en traint bijna elke dag. Maar daar hebben we inmiddels een handig systeem voor bedacht, dus dat komt wel goed." Wel ziet hij het zitten om meer te gaan werken in Nederland, als het gezin in de nabije toekomst beslist om weer deze kant op te komen. "Ik weet nog genoeg dingen die ik wil en kan doen. Het wordt automatisch makkelijker om hier mee te doen als je hier woont. Maar komend jaar dus nog niet. We blijven nog zeker een jaar in Roemenië."

Liefde voor Royston Drenthe

De analyses aan tafel bij Ziggo Sport krijgen wellicht een hoger kleedkamergehalte. Van der Vaart zag namelijk oud-ploeggenoten Wesley Sneijder en Royston Drenthe als nieuwe collega's aangenomen worden. Vooral de komst van Drenthe vindt hij heel speciaal. "Als ik hem zo zie rondlopen hier...", zegt hij terwijl hij met zijn ogen door de zaal Drenthe zoekt. "Dan ben ik zo blij dat ik hem vaker ga zien. Hij is een geweldig joch, die het niet allemaal voor de wind is gegaan. Ik heb veel liefde voor hem."

'Lekker lullen'

De 'tactiek' van Van der Vaart als hij als analist aanschuift bij de Champions League, Europa League en Conference League? "Lekker lullen. Ik ben wie ik ben. Zelfs als iedereen dat vervelend vindt, blijf ik dat doen. Ik wil de mensen thuis mijn voetbalkennis en ervaringen meegeven. Als iemand begint over 5-3-2 en wingbacks, dan haak ik af. Dat is niks voor mij."