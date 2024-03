Estavana Polman laat zich uit over relatie met Sylvie Meis: 'Dat heb ik vanaf dag één gezegd'

De scheiding in 2013 tussen Rafael van der Vaart en Sylvie Meis leverde veel voer op voor de roddelbladen. Het leek er van de buitenkant op dat die breuk niet altijd even vriendelijk ging. Handbalster Estavana Polman, de vriendin van Van der Vaart, geeft aan dat de twee inmiddels weer door een deur kunnen en dat zijzelf ook een goede relatie heeft met de ex van haar vriend.

"Ik ben gelukkig heel goed met Sylvie", vertelt Polman in een interview tegen Helden Magazine. Dat was voor de handbalsters een belangrijk uitgangspunt toen ze een relatie met de oud-voetballer kreeg: "Ik heb vanaf dag één gezegd: ik vind het heel belangrijk dat de relatie met Sylvie goed is."

Tot haar tevredenheid is dat gelukt: "Het is superfijn dat het ook het geval is. Zij is de moeder van Damián en zal dat altijd blijven. Ik vind dat Sylvie, Raf en ik het heel goed doen samen. Daar maken we Damián ook gelukkig mee."

Van der Vaart en Meis waren jarenlang samen en kregen in 2006 een zoon, maar zijn sinds december 2013 officieel gescheiden. Van der Vaart had daarna nog een tijdje een relatie met Sabia Engizek, de ex van collega-voetballer Khalid Bouhlarouz. Sinds 2016 is hij een koppel met Polman.

Familiemensen

Damián heeft ook nog een halfzusje, want Rafael en Estavana kregen in 2016 een dochter genaamd Jesslynn: "Damián is echt gek van zijn zusje en Jesslynn is idolaat van haar grote broer. Ze wil elke vakantie met hem samen zijn en gelukkig is er Facetime."

We zijn allemaal echte familiemensen. Rafael kan voor zijn werk gelukkig veel in Nederland zijn. We proberen het zo te plannen dat hij een week in Nederland is en dan weer twee weken bij ons. Het is mooi dat Dammie zijn vader veel ziet op deze manier."

Polman en Van der Vaart wonen tegenwoordig in Boekarest, maar hebben jarenlang in Denemarken gewoond vanwege de carrière van Polman. Damián was daar ook regelmatig, want hij speelde in de jeugd van de Deense club Esbjerg. Vorig jaar tekende de zoon van Van der Vaart een contract bij Ajax en ging hij bij zijn opa en oma in Nederland wonen.

'Stel hem op, pannenkoek'

"Ik mis hem wel, hoor. Hij is echt een goed joch. Natuurlijk heeft hij zijn streken, maar wie heeft die niet?", vertelt Polman. "Ik vind het geweldig dat hij voor zijn kansen gaat. Wil je weten hoe trots ik ben? Nou niet normaal, zo trots. Hij is mijn pikkie."

Polman volgt hem dan ook op de voet vanuit Roemenië: "Ik kijk vaak zijn wedstrijden op de livestream. Als hij niet speelt, word ik kwaad. Dan denk ik: stel hem gewoon op, pannenkoek. Ik word boos als hij niet speelt."