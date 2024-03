Denzel Dumfries scoort vrijstaande villa in Rhoon, vlak bij geboortestad Rotterdam

Denzel Dumfries speelt sinds de zomer van 2021 voor Inter Milan en woont daardoor in Italië. De in Rotterdam geboren verdediger keert uiteraard wel regelmatig terug in Nederland, al was het maar voor interlands van Oranje.

Als Dumfries in het land is, kan hij na bezoekjes aan vrienden en familie in Rotterdam makkelijk doorrijden naar zijn nieuwe woning. In 2024 kocht hij namelijk een pand in Rhoon, een dorp in de gemeente Albrandswaard. Rhoon ligt vlakbij Rotterdam.

Vrijstaande villa

Volgens BekendeBuren was de vraagprijs van het huis 995.000. En alhoewel de markt momenteel ongunstig is voor kopers, die vaak een flink hoger bod moeten doen, kreeg Dumfries het voor elkaar om af te dingen. Hij zette zijn krabbel voor 947.500 euro. Knap werk van zijn makelaar. Het gaat om een vrijstaande villa met 159 m2 oppervlakte. Er zijn zeven kamers, waarvan vijf slaapkamers. De tuin loopt door rondom het huis, ook is er een kelderruimte en een garage. De directe omgeving is landelijk te noemen, gezien de aanwezigheid van water en een tuin vol olijfbomen en cipressen.

Rotterdam

Daar vanuit Italië is Dumfries druk bezig met zijn onroerend goed in Nederland. Zo verkocht hij de afgelopen jaren een penthouse in Barendrecht, dat hij in 2019 aanschafte voor 1 miljoen euro. Naast dit nieuwe pand in Rhoon bezit Dumfries twee appartementen in Rotterdam.