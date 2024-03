Nederland tegen Schotland: Oranje won vier van de vijf vorige onderlinge duels

Nederland en Schotland spelen vrijdag een oefenduel tegen elkaar in de Johan Cruijff Arena. Beide landen bereiden zich voor op het EK voetbal 2024 in Duitsland van komende zomer.

Zowel Oranje als de Schotten misten Euro 2016, waarna ze bij de vorige editie van het toernooi wel een ticket behaalden. Schotland sneuvelde in 2021 in de groepsfase. De nederlagen tegen Kroatië en Tsjechië werden een beetje verzacht, doordat er wel 0-0 werd gespeeld tegen Engeland. Nederland kwam wel de groepsfase door, waarna een totale off-day volgde tegen de Tsjechen.

Nederland tegen Schotland

Deze uitgave van Nederland tegen Schotland wordt de twintigste keer dat de landen elkaar treffen. En voor de dertiende keer betreft het een oefenwedstrijd. Nederland won negen van de vorige negentien keer, vijfmaal werd het een gelijkspel en vijfmaal won Schotland. Totale doelsaldo: 28-15.

Frank de Boer

De eerste keer dat de landen elkaar troffen was in 1938. Daarna duurde het toch 1959 voordat er weer een clash kwam. Deze eeuw wordt het de achtste ontmoeting. Nederland won vier van de laatste vijf onderlinge duels, een keer werd het een gelijkspel. In juni 2021 vond de laatste confrontatie plaats. Oranje ontving Schotland en het werd 2-2. Frank de Boer was de bondscoach van Oranje.

In die pot kwam Nederland tweemaal op achterstand, waarna Memphis Depay beide keren de boel repareerde. Van de voetballers die voor Oranje in actie kwamen, zullen we er drie vermoedelijk nooit meer voor Nederland zien spelen. Keeper Tim Krul gaf aan dat hij zich op zijn clubcarrière wil richten, Quincy Promes zit in de juridische problemen en Luuk de Jong heeft eveneens bedankt.