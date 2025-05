Denzel Dumfries zorgt in Rotterdam voor verbaasde fans: 'Geen woord verstaan van wat je zei'

Denzel Dumfries schitterde dinsdag in een Instagram-post van zijn zusje Demelza, om haar nieuwe 'food hotspot' Young Harvest te promoten. De volgers van de bejubelde rechtsback viel echter iets opmerkelijks op tijdens het fragment in Rotterdam.

De zus van de voetballer van Inter heeft een restaurant geopend in Rotterdam dat Caribische gerechten aanbiedt. De stoba sandwich, brakke burrito en de dawet pancake zijn er paar van de opties. Dumfries deed mee in de promotievideo en deelde het ook met zijn 925.000 volgers op Instagram.

Dumfries kijkt normaal vrij boos of nors, maar was de hele video stralend in beeld te zien. 'Hij lacht eindelijk!', reageert iemand onder de post. En een Italiaan schrijft: 'Ik heb geen woord verstaan van wat je zei, Denzel. Maar jou zien lachen maakt mij ook blij. We hopen je op 31 mei ook te zien lachen met een medaille om de nek en een beker in je hand.'

Jonge Feyenoorder (18) loopt hele dag in shirt van 'grote voorbeeld', tot ergernis van moeder Givairo Read maakt dit seizoen enorme stappen. De achttienjarige rechtsback is vaste waarde bij Feyenoord en liet zich gelden in de Champions League. Het kwam hem op complimenten te staan van Denzel Dumfries, zijn grote voorbeeld.

Champions League-finale

Op die dag staat de finale van de Champions League op het programma. Inter bereikte aan de hand van Dumfries de eindstrijd. De rechtsback van het Nederlands elftal (63 interlands) was in de halve finale goed voor twee goals en drie assists in het tweeluik met FC Barcelona.

Inter is ook nog volop in de race om de landstitel in Italië. De blauwzwarten staan momenteel één punt achter op Napoli, met nog twee wedstrijden te spelen in de Serie A. Inter speelt komende zondag nog tegen Lazio en de week erop tegen Como, waarna het zich in alle rust kan voorbereiden op de finale van de Champions League. Een halve maand later mag Dumfries zich in de Verenigde Staten weer melden voor het WK voor clubs.

Champions League-held Denzel Dumfries zorgt voor verbazing bij oude bekende: 'Het is bizar wat je ziet' Voor de tweede keer in zijn carrière staat Denzel Dumfries in de finale van de Champions League. Nadat hij in een ongekend, historisch tweeluik bij maar liefst vijf doelpunten betrokken was. Pieter Schrassert Bert was zijn eerste trainer bij Sparta in de A1 en is apetrots. “Zo'n persoon in jouw team hebben, is goud voor een trainer.” Een verhaal over Dumfries en zijn weg naar de top.

Alles over de Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.