Jonge Feyenoorder (18) loopt hele dag in shirt van 'grote voorbeeld', tot ergernis van moeder

Givairo Read maakt dit seizoen enorme stappen. De achttienjarige rechtsback is vaste waarde bij Feyenoord en liet zich gelden in de Champions League. Het kwam hem op complimenten te staan van Denzel Dumfries, zijn grote voorbeeld.

In maart stonden ze tegenover elkaar in de Champions League. De latere finalist Inter was met 2-1 te sterk voor het Feyenoord van Read. Na afloop van de wedstrijd kreeg de jongeling het shirt van Dumfries. "Hij is echt een voorbeeld voor mij, ik kijk tegen hem op. Het was een droom om tegen hem te mogen spelen in Milaan. In de Kuip was ik geschorst, zat ik op de tribune", blikt hij terug in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Read dag en nacht in shirt van Dumfries

I"n Milaan vlogen wij er uit, maar na afloop gaf hij zijn shirt. En ja, dat draag ik vaak. Mijn moeder zegt er af en toe iets van. 'Laat dat shirt nou even luchten, Givairo'. Maar ik draag het graag. Als ik even iets moet ophalen of gewoon rustig in huis ben", bekent hij.

"Na afloop in San Siro spraken Dumfries en ik even met elkaar. Hij zei daar tegen mij: 'jij hebt een mooie toekomst voor je'. Ik heb dat meteen aan mijn moeder en oom verteld. Mijn voorbeeld die mooie woorden sprak, het was prachtig", erkent de jongeling van Feyenoord.

Dromen van Oranje

Read debuteerde vorig seizoen onder Arne Slot en al zijn opvolgers hadden vertrouwen in de jonge rechtsback. Brian Priske stelde hem op, net als interim-trainer Pascal Bosschaart en de huidige coach Robin van Persie. Laatstgenoemde zorgde er volgens Read voor dat hij naar Feyenoord ging, terwijl hij al in het eerste van Volendam speelde. "Zelfs mijn familie zei: je speelt toch al in de eredivisie?"

Maar na één gesprek stond heel de familie achter de overstap. "Vanaf dat moment is iedereen anders gaan denken. De trainer heeft mij en mijn hele familie overgehaald, zo kun je het wel zien", aldus Read, die al hardop droomt van Oranje. "Ja, Dumfries, Frimpong, Geertruida en Timber zitten voor mij. Dat klopt. Maar in de zomer had ik bij Feyenoord ook veel spelers voor mij, toch? Dingen kunnen veranderen", is hij vastberaden.

