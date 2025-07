Fans van atletiek én voetbal kunnen een heel herkenbaar gezicht tegenkomen op de atletiekbaan. Het Spaanse talent Dani Castilla (20) lijkt namelijk sprekend op wereldvoetballer Jude Bellingham.

Op sociale media krijgen de volgers er geen genoeg van. Castilla, die inmiddels al 800.000 volgers heeft op Instagram, wordt bestookt met grapjes en berichten over Bellingham in de comments. Een greep uit de reacties: 'Voor een seconde dacht ik dat dit Bellingham was.' En: 'Bro lijkt meer op Bellingham dan Jude zelf.' Iemand anders ziet ook de vergelijking met voetbaler Jesse Lingard.

'Nog een Bellingham?!', reageert iemand. Diegene doelt erop dat Jude (22) nog een jonger broertje heeft: Jobe (19). Hij heeft deze zomer een contract getekend bij Borussia Dortmund, de club waar zijn grote broer groot is gebracht. Inmiddels speelt de oudste Bellingham de sterren van de hemel bij Real Madrid.

Talentvolle hordeloper

Castilla is een hordeloper, die gespecialiseerd is in de 60 en 110 meter. Vooralsnog doet hij mee aan landelijke of jeugdtoernooien. In 2024 was de Spanjaard actief op het WK atletiek onder de 20 jaar.

Jude Bellingham

Bellingham lag vorige week nog in het ziekenhuis, waar hij een ingrijpende schouderoperatie onderging. De Engelse middenvelder deelde vervolgens een selfie vanuit het ziekenhuisbed met zijn volgers, om te laten weten hoe het met hem ging. "Het proces om terug te komen is al begonnen, tot snel", liet hij weten.

De motor van Real Madrid en Engeland

Sinds zijn overstap in 2023 van Borussia Dortmund naar Real Madrid is Bellingham uitgegroeid tot een van de dragende spelers bij De Koninklijke. Met zijn technische klasse, inzicht en vechtlust speelt hij een sleutelrol op het middenveld van de Spaanse grootmacht. Ook bij het Engelse nationale elftal is hij onmisbaar. Met inmiddels 44 interlands en zes doelpunten is hij een vaste waarde en leider. Dit seizoen heeft hij met Xabi Alonso een nieuw gezicht voor de groep.