Jude Bellingham herstelt momenteel van een ingrijpende schouderoperatie. De 22-jarige ster van Real Madrid en Engeland onderging woensdag in Londen een succesvolle ingreep, nadat hij sinds 2023 worstelde met een hardnekkige blessure. Hoewel de operatie geslaagd is, staat hem een langdurige revalidatie te wachten, waardoor hij naar verwachting tot begin oktober niet zal spelen.

De operatie van Bellingham werd lange tijd uitgesteld om prioriteit te geven aan zijn verplichtingen bij club en land. Woensdag vond de ingreep uiteindelijk plaats in een gespecialiseerde kliniek in Londen. Real Madrid bevestigde dat de operatie succesvol verliep, maar gaf geen details over het hersteltraject.

Jude Bellingham kijkt vooruit na langverwachte operatie

Spaanse media melden dat de revalidatieperiode ongeveer drie maanden zal duren, waardoor hij niet alleen de start van het nieuwe seizoen mist, maar ook meerdere belangrijke wedstrijden in La Liga, de Champions League én de WK-kwalificatiewedstrijden met Engeland.

Vanuit het ziekenhuis plaatste Bellingham een foto op Instagram, waarop hij in een outfit van het ziekenhuis ligt met zijn arm in een mitella. In zijn bericht bedankte hij uitgebreid het medische team, familie en supporters voor hun steun tijdens deze lastige periode, maar gaat zijn blik ook weer snel vooruit. "Het proces om terug te komen is al begonnen, tot snel", liet hij aan zijn volgers weten.

De motor van Real Madrid en Engeland

Sinds zijn overstap in 2023 van Borussia Dortmund naar Real Madrid is Bellingham uitgegroeid tot een van de dragende spelers bij De Koninklijke. Met zijn technische klasse, inzicht en vechtlust speelt hij een sleutelrol op het middenveld van de Spaanse grootmacht. Ook bij het Engelse nationale elftal is hij onmisbaar. Met inmiddels 44 interlands en zes doelpunten is hij een vaste waarde en leider. Dit seizoen heeft hij met Xabi Alonso een nieuw gezicht voor de groep.

