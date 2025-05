Dit is de zus van Kelly Piquet (vriendin Max Verstappen): half-Nederlandse Julia is wéér tante

Kelly Piquet, de vriendin van Formule 1-coureur Max Verstappen, komt uit een grote familie. Ze heeft vijf (half)broers en één zus: Julia. Zij is voor de tweede keer tante worden, nu Kelly en Max hun eerste kindje, dochter Lily, hebben verwelkomd. Lees hier alles over de half-Nederlandse Julia Piquet.

De vader van Julia en Kelly is een grote naam in de Formule 1-wereld. Braziliaan Nelson Piquet is voormalig F1-coureur en won drie keer het wereldkampioenschap: in 1981, 1983 en 1987. Hij trouwde drie keer. Met zijn eerste vrouw, Maria Clara, stapte hij in 1977 in het huwelijksbootje. Een jaar later scheidden ze alweer en trouwde hij met de Nederlandse Sylvia Tamsma. Dat huwelijk strandde in 1993. In 1998 vond er weer een bruiloft plaats. Nelson is nu nog steeds getrouwd met Viviane de Souza Leão.

De familie Piquet is groot. Nelson kreeg kinderen met vier verschillende vrouwen. De oudste is Geraldo (47), die de oud-coureur met zijn eerste vrouw kreeg. Met Tamsma kreeg hij nog een zoon: Nelson Jr. (39). Daarna volgde Laszlo (36), zijn moeder is Katherin Valentin. Enkele maanden later werd Kelly (36) geboren. Zij is weer de dochter van Tamsma, net als Julia (32). Met zijn huidige vrouw kreeg Nelson nog twee zoons: Pedro (26) en Marco (25).

Getrouwd met coureur

De half-Nederlandse Julia is dus de enige zus van de vriendin van Max Verstappen. Ze houden ook van dezelfde dingen. Net als haar zus werkt Julia als influencer en heeft ze een relatie met een autocoureur. Ze is namelijk vorig jaar zomer getrouwd met NASCAR-rijder Daniel Suárez. Kelly was erbij als bruidsmeisje.

Julia weet dus als geen ander hoe het is om een man te hebben die de hele wereld over gaat om te racen. Daarin kan ze haar zus ondersteunen. Kelly heeft eerder al eens laten weten dat ze het moeilijk vindt om van huis te zijn en moest het in de laatste fase van haar zwangerschap regelmatig doen zonder haar vriend.

Babyshower

Er stonden namelijk belangrijke Grands Prix' voor hem op het programma in het voorjaar. Kelly kreeg daarom in Monaco bezoek van haar zus. Zo werd er onder meer een babyshower georganiseerd voor het model, op het jacht van Verstappen. Julia vloog al vroeg naar de woonplaats van het stel, zo liet ze zien op Instagram. Daar volgden ook mooie plaatjes van het feest. Kelly liet haar babybuik zien in een strakke witte jurk, terwijl Julia in een prachtige lange paarse jurk gehuld was.

Opnieuw tante

De 32-jarige heeft zelf geen kinderen, maar is al tante. Haar zus Kelly heeft al een dochter uit een eerdere relatie met oud-coureur Daniil Kvyat: Penelope (5). Nu is Julia voor de tweede keer tante geworden, want Kelly beviel op 1 mei 2025 van haar tweede dochter, Lily, met Verstappen.

Moeder Sylvia

Kelly, Julia en hun broer Nelson Jr. hebben ook een goede band met hun Nederlandse moeder Sylvia. Zij is een voormalig internationaal topmodel. Op Instagram deelt ze regelmatig foto's met haar kinderen én met schoonzoon Verstappen.