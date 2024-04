Kelly Piquet: vriendin van Max Verstappen, dochter van veelbesproken F1-coureur én Nederlandse moeder

Kelly Piquet (35) neemt een steeds prominentere rol in het leven van Max Verstappen (26) in. De vriendin van de succesvolle Formule 1-coureur komt zelf ook absoluut niet uit een onbekende familie.

Haar vader is Nelson Piquet, drievoudig wereldkampioen in de Formule 1. Daarmee staat de Braziliaan op gelijke hoogte met Max Verstappen, de vriend van Kelly. De Nederlander hoopt dit jaar zijn vierde wereldtitel te pakken en zo boven zijn schoonvader te komen op de eeuwige ranglijst.

Kelly Piquet heeft een Nederlandse moeder

Naast haar wereldberoemde vader is de moeder van Kelly ook érg interessant om te benoemen. Zij is namelijk Nederlands. Sylvia Tamsma was vroeger een internationaal model en lijkt nu nog steeds sprekend op haar dochter, die officieel Kelly Tamsma Piquet Souto Maior heet.

Spreekt Kelly dan ook Nederlands? Nee, zo lijkt het. Volgens Business Insider spreekt zij Engels met haar moeder. Kelly is een van de vier kinderen die Sylvia Tamsma en Nelson Piquet samen kregen. In totaal heeft Kelly zes broers en zussen.

Haar broer Nelson Piquet jr. - die dezelfde ouders heeft als Kelly - is zelf ook erg bekend. Hij was net als zijn vader een behoorlijke autocoureur en reed ook in de Formule 1. In 2008 was hij betrokken bij de Crashgate, waar hem werd gevraagd opzettelijk te crashen. Dit deed hij, waardoor teamgenoot Fernando Alonso namens Renault de race kon winnen.K

Kelly kent de racewereld dan ook als geen ander. Zij zei tegen Vogue Nederland: "Ik was altijd erg betrokken bij mijn broers carrière. Ik heb de ups en downs meegemaakt, gezien wat de druk met iemand doet. Deze wereld is zo vertrouwd voor mij, ik weet wat die jongens meemaken."

Bernie Ecclestone steunt rechtszaak Felipe Massa om wereldtitel vanwege 'crashgate': 'Het beste om te doen' Felipe Massa heeft de Formule 1 voor de rechter gesleept: hij wil namelijk de wereldtitel van 2008 hebben. Alles draait daarbij om een incident tijdens de Grand Prix van Singapore waarbij Renault-coureur Nelson Piquet Jr. expres crashte, beter bekend onder de naam 'crashgate'. Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone is een van de aangeklaagden en hij toont begrip voor de acties van Massa.

Vader, broer, vriend én ex in de Formule 1

Nelson Piquet en zijn zoon Nelson Piquet jr. reden dus in de Formule 1, maar dat zijn niet de enige mensen uit de sport die Kelly kent. Zo ging zij voorheen met de Russische coureur Daniil Kvyat, waar zij ook een dochtertje (Penelope) mee heeft. Zij wordt in juli zes jaar oud.

Kvyat en Verstappen zijn nét geen teamgenoten geweest. Sterker nog: Kvyat zal in 2016 helemaal niet blij zijn geweest met de Nederlander. Na vier races in het nieuwe seizoen moest Kvyat zijn zitje bij Red Bull afstaan aan Verstappen en moest de Rus het seizoen afmaken bij Toro Rosso (inmiddels Racing Bulls). Verstappen won vervolgens direct zijn eerste race voor Red Bull, in Barcelona.

Inmiddels gaat Verstappen dus met Piquet en is hij daarom ook vaak samen met Penelope, de dochter van Kvyat. Dat gaat hartstikke goed samen: er duiken regelmatig foto's en video's op van Verstappen en Penelope, waarop hun band erg sterk lijkt. Ons favorietje is de video waarin Penelope haar stiefvader stoort tijdens een potje online racen.

Overigens is Verstappen erg duidelijk over de band tussen hem en Penelope. Tegen TIME zei hij daarover: "Ik ben niet de vader, dat is niet het doel. Het is altijd heel belangrijk dat ze een goede relatie heeft met haar eigen vader, en die heeft ze. Maar ik zie haar elke dag als ik thuis ben. We kunnen het heel goed met elkaar vinden. Ze is heel schattig."

Opgegroeid in meerdere landen en modellencarrière

Het is een understatement dat Piquet wel wat van de wereld heeft gezien. Zij is geboren in het Duitse Homburg en bracht het eerste deel van haar jeugd door in Zuid-Frankrijk, waar haar moeder woonde. Van haar twaalfde tot haar vijftiende woonde zij in Brazilië. Daarna keerde zij voor een jaar terug naar Frankrijk, om vervolgens een jaar de kostschool te doen in Engeland. Op haar zeventiende ging zij terug naar Brazilië om daar de middelbare school af te maken.

Vervolgens ging zij aan de slag als model en schreef zij ook columns en blogs over de modellenwereld. Begin 2023 stond zij op de cover van de Nederlandse Vogue. De foto's waren in Brasilia, de hoofdstad van Brazilië genomen, bij haar vader op het landgoed.

Relatie met Max Verstappen

Verstappen is in dit verhaal al een aantal keer voorbijgekomen en neemt sinds 2020 dan ook een belangrijke rol in het leven van Piquet in. De succesvolle F1-coureur (26) is negen jaar jonger dan zijn vriendin. Of het toeval is of niet, Verstappen heeft al zijn wereldtitels gepakt met Piquet als vriendin. Voor de zekerheid lijkt het ons verstandig om nog maar lang bij haar te blijven, Max.

Met Verstappen in de sneeuw

Momenteel genieten Verstappen en Piquet van de Japanse sneeuw, samen met Penelope. Het drietal heeft niet heel veel tijd samen, maar de F1-coureur zag ruimte tussen de Grand Prix van Australië en Grand Prix van Japan in. De race in Japan staat komende zondag om 7.00 uur 's ochtends (Nederlandse tijd) op het programma.

Donderdag moet hij zich voor het eerst melden op het circuit van Suzuka, voor de persdagen. Vrijdag staan er twee vrije trainingen op het programma, gevolgd door een laatste vrije training op zaterdag. Later op die dag staat dan de kwalificatie op het programma.