Mehmet Scholl voetbalde jarenlang voor Bayern München en groeide in zijn tijd daar uit tot een clublegende. De appel is niet ver van de boom gevallen, want ook zijn dochter blijkt een bijzondere band met 'Der Rekordmeister' te hebben.

Het is namelijk duidelijk geworden dat Josefine, de 17-jarige dochter van Scholl, het wel erg gezellig heeft met één van de spelers van Bayern München. De club nam afgelopen zomer Tom Bischof transfervrij over van TSG Hoffenheim en hij deelde dinsdag een opvallende foto op zijn Instagram.

De 20-jarige voetballer, die in juni bij de Final Four van de Nations League zijn debuut voor het nationale elftal maakte, was daarop heel intiem te zien met iemand van het vrouwelijk geslacht. Het Duitse medium BILD weet te melden dat het om niemand minder dan de dochter van legende Scholl gaat.

Bischof wist afgelopen weekend met Bayern de Supercup te winnen door VfB Stuttgart te verslaan. Dat was de eerste prijs uit de carrière van de jonge voetballer en het lijkt er dus op dat hij ook naast het veld inmiddels heeft toegeslagen.

i De foto van Bayern-speler Tom Bischof. © Instagram / Tom Bischof

Clublegende Scholl

Bischof kan in ieder geval advies inwinnen bij zijn schoonvader over hoe hij kan slagen bij de Duitse topclub. Scholl begon zelf zijn loopbaan bij Karlsruher SC, maar verkaste in 1992 naar Bayern. Daar speelde hij in vijftien jaar maar liefst 469 wedstrijden en de aanvallende middenvelder scoorde daarin 117 keer. Met Bayern werd hij acht keer landskampioen, won hij vijf keer de beker en in 2001 pakte hij ook nog de Champions League. Scholl speelde onder meer samen met de Nederlanders Roy Makaay en Mark van Bommel.

Scholl speelde ook 36 interlands voor het Duitse team en scoorde daarin acht keer. Hij speelde nooit op een WK, maar deed wel twee keer mee aan het EK. In 1996 werd hij met Duitsland zelfs Europees kampioen.

