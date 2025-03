Dochter (29) Manchester United-legende doet boekje open over 'mysterieuze' ziekte: 'Ik zat huilend aan de telefoon'

Roy Keane kende een rijke carrière als voetballer, met name bij Manchester United. Hij kreeg met zijn vrouw Theresa Doyle vijf kinderen: Shannon, Caragh, Aidan, Leah en Alanna. De 29-jarige Caragh hoopte haar dromen na te jagen, maar werd daarin belemmerd door een 'mysterieuze' ziekte.

De dochter van Keane werd in 2021 op 25-jarige leeftijd geconstateerd met de auto-immuunziekte lupus, waarbij het afweersysteem zich tegen het eigen lichaam keert. Die diagnose kwam na een langdurige periode van slopende symptomen, waaronder gewrichtspijn, haaruitval en pijnlijke blaren op haar gezicht en lichaam. Het was zelfs zo erg dat Caragh aan haar bed gekluisterd was door de op voorhand mysterieuze ziekte.

'Droombaan' af moeten zeggen

Haar ziekte zorgde er mede voor dat de dochter van Keane, die lerares was, haar 'droombaan' moest afzeggen op haar oude school in Manchester. "Ik huilde aan de telefoon omdat ik de baan moest afwijzen en moest zeggen: 'Het spijt me echt, maar ik voel me op dit moment echt niet zo goed'", blikt ze terug in gesprek met The Irish Independent. "Ik wilde de beste leraar zijn die ik kon zijn."

De diagnose had een behoorlijke impact op Caragh, die dacht nooit een vriend en kinderen te krijgen. "Zulke dingen spookten door mijn hoofd", erkent ze. Toch gebruikte ze haar ziekte voor iets moois; Caragh startte haar eigen bedrijf genaamd Superkeen Foods. Daarmee maakt ze ontbijtgranen die glutenvrij, notenvrij, melkvrij, eivrij, 100 procent natuurlijk én auto-immuunprotocolvriendelijk zijn. Daarmee hoopt ze anderen met lupus te helpen in hun genezingsproces.

Vader als steun en toeverlaat

Aan wie Caragh veel had tijdens haar reis, was vader Roy Keane. "Mijn ouders maakten zich zorgen, maar waren dapper en behulpzaam. Mijn vader plaatst dingen in perspectief en voegt altijd een beetje humor toe om de stemming te verlichten."

De inmiddels 53-jarige Roy Keane was tussen 1993 en 2005 actief voor Manchester United, waarmee hij alle prijzen won. Daarna werd de Ier analist op de Britse televisie bij voetbalwedstrijden. Daarin steekt hij zijn duidelijke mening niet onder stoelen of banken. Ook kwam er eens een confrontatie met een, waarbij Keane zei dat hij diegene op zou wachten op de parkeerplaats.