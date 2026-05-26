Johan Derksen is muziekliefhebber in optima forma. Het 77-jarige gezicht van Vandaag Inside houdt van blues, americana en country. Die genres zijn onlosmakelijk verbonden met tattoo's. Ook Derksen heeft er eentje, al zij het bescheiden.

Derksen is met zijn collega's van Vandaag Inside op Curaçao. Daar heeft hij samen met Wilfred Genee een oud format afgestoft en in een nieuw jasje gestoken: Doordekken. Deze keer was de 77-jarige oud-voetballer op het strand, waar hij op de foto moest met een fan. "Dit heb ik lang niet meegemaakt in mijn huwelijk", zei Derksen met een grote grijns toen de vrouw hem stevig beet pakte.

Johan Derksen toot tattoo bij Vandaag Inside

"Die had er echt wel zin in", sprak Genee vervolgens. "Dat krijg je als Talpa-ster, je moet ze van je afslaan hier." "Dat zit aan mij vast Wilfred", lachte Derksen. "Ze heeft wel een goede tattoo, zie ik nu. Ben jij van de tattoo's, jij hebt er eentje hè?", wilde de presentator van zijn collega weten. "Ik heb er eentje, die heb ik opgedrongen gekregen", reageerde Derksen.

Na wat aandringen van Genee rolde Derksen zijn mouw van zijn shirt op. Op zijn linkerbovenarm prijkt de naam van zijn huidige vrouw, Isabelle Pikaar. "Het is een hele kleine. Het is niet de gewoonte van mijn vrouw dat wanneer ik in de douche mijn jongeheer sta te wassen, dat ze dan aanschuift. Maar die ochtend kwam ze kijken, want ze dacht dat het zo'n ding was die afwasbaar is. Maar goed, ik doe het maar met één vrouw. Had ik ze allemaal gedaan, dan waren ze onder mijn boord gekomen. Dan was ik Henk Kuipers (goede vriend van Derksen en voormalig leider No Surrender, red.) de tweede geweest."

Derksen is al een ruime week met Vandaag Inside te zien vanaf Curaçao. Vrijdag is de laatste aflevering vanaf het Caribische eiland, daarna neemt Hélène Hendriks het stokje over met De Oranjezomer.

