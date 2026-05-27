Het voetbalsprookje van Curaçao kreeg enkele weken voor het toernooi plots een flinke smet. De enorme rel rondom Fred Rutten, Corendon en de bemoeienis van Vandaag Inside was allesbehalve een goede reclame voor het Curaçaose voetbal. Maar uiteindelijk bewijst Dick Advocaat (78) het kleinste land ooit op een WK alleen maar een enorme dienst door 'gewoon' weer in te stappen.

De afgelopen weken ontstond er een pijnlijke mediasoap rond de terugkeer van Advocaat. Corendon drukte hun stempel achter de schermen, Vandaag Inside gooide olie op het vuur en plots werd Rutten neergezet als een trainer met wie spelers niet door één deur konden. Rutten stapte op en Advocaat stapte in. Geen fraaie gang van zaken, absoluut niet. Maar de realiteit is simpel: Advocaat is op dit moment de beste bondscoach die Curaçao zich kan wensen.

De magie van Advocaat

De huidige staf heeft het kleine eiland op miraculeuze wijze naar het WK geleid. Dat is geen toeval. Advocaat weet exact hoe hij deze spelersgroep moet raken. Zodra hij terugkeert, zie je het meteen: het plezier, de bravoure en de energie zijn direct terug. Spelers lopen weer met een glimlach rond en Advocaat staat alweer te dollen alsof hij nooit is weggeweest. Dat krijg je niet uit een tactisch handboek, dat is chemie.

Bovendien is het complete beeld dat nu ontstaat ook veel te makkelijk. Alsof Advocaat Rutten persoonlijk eruit heeft gewerkt. Terwijl de 78-jarige trainer juist duidelijk heeft gemaakt dat hij alleen wilde instappen als Rutten zelf wilde stoppen. Ondertussen vergeet iedereen één cruciaal detail: Advocaat stopte eerder juist vanwege de gezondheid van zijn dochter. Dat hij nu tóch terugkeert, zegt alles over zijn liefde voor Curaçao, de ploeg en het project. Dat verdient véél meer respect.

Niemand praat straks nog over Rutten

En laten we eerlijk zijn: zodra het WK begint, is werkelijk niemand meer bezig met Fred Rutten. Als Curaçao straks een punt pakt, vliegen de beelden van een juichende Advocaat de wereld over en is deze hele rel binnen een paar dagen vergeten. Zo werkt voetbal nu eenmaal.

Corendon is aan zet

Er is eigenlijk maar één partij die nu écht iets goed te maken heeft: Corendon. Want als topman Atilay Uslu zo graag Advocaat als gezicht van Curaçao wil, dan kan hij na deze chaos onmogelijk na het WK afhaken als sponsor. Dan moet je doorpakken, minimaal nog vier jaar. Als je zóveel invloed wilt uitoefenen op het grootste voetbalmoment uit de geschiedenis van Curaçao, hoort daar ook die verantwoordelijkheid bij.

