Demi de Boer, de dochter van oud-voetballer Ronald, heeft duidelijk de genen van haar vader gekregen. Dat blijkt tijdens haar deelname aan survivalprogramma Expeditie Robinson. Op het onbewoonde eiland stelt Demi een opvallend plan voor.

Het realityprogramma deelt de beelden van De Boer op sociale media met de tekst: 'zeg dat je uit een voetbalfamilie komt, zonder te zeggen dat je uit een voetbalfamilie komt.' In het fragment wil ze haar team redden.

Matchfixing

Om niemand uit haar eigen team naar huis te moeten stemmen, is het zaak dat hun tegenstanders een proef verliezen. De 29-jarige De Boer heeft wel een manier bedacht om daar zeker van te zijn. "We moeten een matchfixing-dingetje gaan bespreken."

Dat gebeurde ook. De tegenstander stemde in met het idee, maar hield zich uiteindelijk toch niet aan die afspraak. Het team van Demi moest dus toch een van hun eigen spelers naar huis stemmen. Dat viel De Boer erg zwaar.

Emotioneel

De vrouwen uit het team hadden afgesproken om met zijn drieën de enige man eruit te stemmen, maar De Boer bedacht zich uiteindelijk en stemde tóch op een van haar vrouwelijke teamgenoten: actrice Roos Dickmann. Zij moest daardoor het spel verlaten en was op haar beurt heel boos over die gebeurtenis. Dat maakte De Boer erg emotioneel. In tranen keek ze toe toen Dickmann afscheid nam van het eiland.

Uiteindelijk kan ze toch lachen om het moment, net als haar vader. Ronald reageerde op het fragment op Instagram met een lachende emoji.

Demi is niet alleen bekend als de dochter van Ronald, maar werkt zelf ook als content creator. Ze is de ex-partner van rapper Ronnie Flex, met wie ze samen dochter Rémi Ayoki Plasschaert heeft. Bovendien heeft ze haar bekendheid uitgebreid door haar deelname aan verschillende televisieprogramma's, waaronder Special Forces VIPS.