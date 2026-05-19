Daphne Deckers is al sinds 1999 getrouwd met ex-toptennisser Richard Krajicek. Maar daar ging een 'totaal mislukt' huwelijk aan vooraf. Die onthulling zorgt voor veel reacties op sociale media.

Deckers brak al op jonge leeftijd door als model en combineerde haar studie met fotoshoots. Maar ze stapte ook al op 19-jarige leeftijd in het huwelijksbootje, zo onthulde ze ooit in het programma Villa Felderhof.

"Mijn eerste huwelijk was een totale mislukking en daar heb ik héél veel spijt van gehad", vertelde de schrijfster tot verbazing van presentator Robert ten Brink. "Mijn eerste huwelijk. Dit is mijn tweede huwelijk", legt Deckers uit. "Dat wist ik helemaal niet", reageert Ten Brink.

'Veel geleerd'

"Mijn ex-man heeft mij heel slecht behandeld", vervolgt Deckers. "En ik heb mijn eigen weg gekozen. En nu heb ik ook helemaal geen spijt meer van dat huwelijk, omdat het me ontzettend veel heeft geleerd over mezelf." Waarom ze al zo jong besloot te trouwen? "Soms trap je er gewoon in", antwoordt ze op die vraag. En ik denk dat je moet proberen om het positieve ervan te blijven zien."

De beelden doken deze week opnieuw op op sociale media en leiden tot veel reacties. Veel mensen zijn onder de indruk van haar verhaal. "Heel herkenbaar dit. Mooi gezegd Daphne", wordt er bijvoorbeeld gereageerd. "Dat is heel goed uitgelegd", schijft iemand anders.

Huwelijk met Richard Krajicek

Inmiddels is de 57-jarige Deckers al 32 jaar samen, waarvan 27 jaar getrouwd met haar man Krajicek. Ze hebben samen twee kinderen: Emma en Alec. De columniste zat ook al op de tribune toen het tennisicoon grandslamtoernooi Wimbledon won in 1996. Door de aandacht voor haar op Britse televisie tijdens Wimbledon kreeg ze ook een mooie rol aangeboden in een James Bond-flim. Ze was als Bond-girl te zien in Tomorrow Never Dies.

