Demi de Boer, de dochter van ex-topvoetballer Ronald de Boer, en Beau de Boer (de dochter van Ronalds broer Frank) zijn niet alleen nichtjes, maar ook goede vriendinnen. Een verdrietig fragment uit een recente aflevering van Expeditie Robinson (RTL), waar Demi aan deelneemt, zorgt dan ook voor emotie bij Beau.

Demi is niet alleen bekend als de dochter van Ronald, maar ook als de ex-partner van rapper Ronnie Flex, met wie ze samen dochter Rémi Ayoki Plasschaert heeft. Bovendien heeft ze haar bekendheid uitgebreid door haar deelname aan verschillende televisieprogramma's, waaronder Special Forces VIPS en recentelijk Expeditie Robinson. In dat laatste programma had Demi onlangs de hoofdrol tijdens een emotioneel fragment.

Erg emotioneel

Tijdens de eilandraad (een vast onderdeel van het programma, waarbij gestemd wordt welke kandidaat naar huis moet) moest het team van Demi een deelnemer naar huis stemmen. In dat team zaten drie vrouwelijke kandidaten en een mannelijke. De vrouwen hadden afgesproken om met zijn drieën de man eruit te stemmen, maar De Boer bedacht zich uiteindelijk en stemde tóch op een van haar vrouwelijke teamgenoten: actrice Roos Dickmann. Zij moest daardoor het spel verlaten en was op haar beurt heel boos over die gebeurtenis. Dat maakte De Boer erg emotioneel.

Nichtje Beau bekeek het fragment aandachtig en zag van achter het scherm van een tablet hoe haar nichtje het niet drooghield nadat ze Dickmann naar huis had gestemd. Beau besloot het moment te filmen en in haar verhaal op Instagram te plaatsen. "Oh, ze moet huilen", klinkt het met een kleine lach op de achtergrond. 'Lekker bezig Deem', schrijft ze bij de beelden.

'Weer jankend te zien'

Demi herplaatste de beelden op haar beurt in haar eigen verhaal op Instagram. De dochter van Ronald blikte met een tikkeltje ironie terug op het moment. 'Weer heerlijk jankend te zien', schrijft ze, gevolgd door twee emoji's: dat van iemand die huilt van het lachen en dat van een doodshoofd.

Onlangs zorgde Beau en haar vriend Calvin Stengs ook voor emotie bij Demi. Stengs vertrok namelijk op huurbasis naar het Italiaanse Pisa. Dat betekende een verhuizing voor het hele gezin. Iets wat zwaar viel bij Demi. 'Saint (zoon van Stengs en De Boer, red.), we gaan je missen in Rotterdam', schreef ze bij een foto op haar Instagram Story waar Rémi en Saint met elkaar aan het spelen zijn.