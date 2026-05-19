Het zal even wennen zijn voor de schaatsliefhebbers komend seizoen. Voor het eerst in zeventien jaar moeten ze het bij de NOS doen zonder Erben Wennemars. Nieuws dat aankwam bij schaatsfans Ellen Hoog en Naomi van As.

“Ik vond het een bericht hoor!”, begint ex-tophockeyster Van As in de Sportnieuws.nl-podcast die ze elke maandag maakt met oud-ploeggenote Hoog. “Erben Wennemars stopt na zeventien jaar als analist bij het schaatsen. Dat is nogal wat als je zeventien jaar naar het commentaar van Erben hebt mogen luisteren.”

“Hij is gewoon bijzonder als mens, als persoon”, aldus Van As, die al jaren samen is met Sven Kramer, een oud-ploeggenoot en vriend van Wennemars. “Hij is natuurlijk heel emotioneel, direct, hart op de tong, hij zegt wat hij denkt. Het is natuurlijk gewoon een typische man. Ik genoot er altijd wel van. Ik vond het altijd wel heel leuk om naar te kijken. Net anders dan anders. Zeventien jaar, bizar toch? ”

Joep Wennemars

“Heel bizar”, reageert Hoog op het vertrek van Wennemars. “Hij stopt natuurlijk omdat zijn zoon Joep nu volle bak aan het schaatsen is. En ik denk ook dat die combinatie vrij lastig wordt. Je moet natuurlijk gewoon kritisch zijn op alle prestaties, zowel positief als negatief. En dat kan dan in de privésfeer een beetje een dingetje gaan worden.”

Jacques Brinkman

“Ik weet nog dat Jacques Brinkman altijd leuke analyses op onze wedstrijden schreef”, denkt Hoog op enigszins cynische wijze terug aan haar eigen loopbaan en de mening van de voormalig hockey-international. “In een krant gaf hij ons cijfers en hij is toen ook gestopt toen zijn zoon Thierry bij Oranje kwam. Na een paar toernooien zei hij dat het wel heel lastig werd, met mijn zoon erbij.”

'Wel heel gek'

"Het wordt nu wel heel anders", aldus Van As over het schaatsen bij de NOS. "Want Bert Maalderink is natuurlijk met pensioen. Erben Wennemars is weg. Een generatie schaatsfans kijkt al zeventien jaar schaatsen met hem. Ik zag op zijn Instagram een filmpje voorbij komen met stukjes uit al die jaren. Dat is zo grappig om te zien. Dan zie je ook dat hij best wel is veranderd als analist, veel meer ervaring heeft. Maar het lijkt me wel heel gek voor hem. Hij wordt nu gewoon echt fan.”

"Hij gaat niet ontspannen kijken", zo verwacht Hoog. "Waarschijnlijk denkt hij alsnog als analist, denk je niet?” Van As: “Dat denk ik ook.

Rel op Olympische Spelen

"Ik vroeg me af of dat gebeuren tijdens de Spelen nog een rol heeft gespeeld bij het besluit", gooit Van As op, doelend op het moment rond de 1500 meter van zoon Joep. Erben Wennemars ging door het dolle heen op de tribune, kuste in zijn enthousiasme een man en brak daarbij diens bril. “Ja, vast wel", denkt Hoog. "Dat zou wel flauw zijn", vindt Van As.

"Ja, ik denk vooral dat het ingewikkeld wordt voor hem nu zijn zoon schaatst", aldus Hoog. "Ik vind het ergens wel een logische beslissing ook. Maar wel jammer. Want inderdaad, hij heeft zoveel energie en zoveel persoonlijkheid en natuurlijk heel veel kennis. Het is altijd leuk om naar te luisteren.” Daar is Van As het helemaal mee eens.

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As nemen speciaal voor Sportnieuws.nl elke maandag de sportweek door in de podcast En Door... In de nieuwste aflevering aandacht voor onder anderen de nieuwe hobby van Sven Kramer, de jurk van Jutta Leerdam en de afkeer van een olympisch schaatstoernooi in Thialf.

