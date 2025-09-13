In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine onthult journalist Jaap de Groot een van de meest gewaardeerde uitgaansgelegenheid van de Feyenoord-selectie in de jaren 90. Elke week was hij in die club te vinden, maar schreef er nooit een woord over. "Gewoon zijn wie je bent."

Het is een bijzonder verhaal, dat lang onder de pet is gebleven. Ondertussen is het een publiek geheim, maar de Feyenoorders van die tijd hadden een pikante plek om uit te gaan. Jaap de Groot, destijds chef Sport en columnist bij De Telegraaf, hield zijn mond en observeerde.

Beluister De Maaskantine

"Ik ben wie ik ben en ik heb de beste dingen gedaan door ze niet op te schrijven", legt hij uit. "Ik wist als ik met ze uit ging, dat ze verwachtten dat ik me gedroeg zoals hen. Dus ik zie, en ik onthoud. Dan hoef ik niet meteen te scrhijven. Door dat te doen en door wat dieper onder de huid van iemand te komen, ga je later dingen beter begrijpen."

Zo stond De Groot elke week op maandag in De Bastille, een kroeg in Amsterdam op het Leidseplein. "Ik sprak laatst de vrouw van peter Bosz en hij vond het altijd heel bijzonder dat ik er elke maandag was en wie kwam daar nog meer? De selectie van Feyenoord", onthult hij. "Ik was de enige journalist daar, maar heb nooit een woord geschreven."

De Groot was wel vaker veelvuldig in contact met (oud-)profs. Zo organiseerde hij de afscheidswedstrijd van Dennis Bergkamp, van Edwin van der Sar, en een benefietwedstrijd voor Aron Winter in het Concertgebouw. "Ik was daar bij betrokken maar heb altijd een bedrag geweigerd. Zij waren in hun tijd altijd goed voor me, ik kon ze altijd interviewen of dingen vragen. Ik zei: dit is mijn wisselgeld. Ik kreeg van hen allemaal een horloge met inscriptie, dat vond ik een veel mooiere herinnering."

In de kersverse aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine schuift sportjournalist Jaap de Groot aan. Met tientallen jaren ervaring in de Nederlandse sportjournalistiek is Jaap uitgegroeid tot een absolute autoriteit in het vak. Hij werkte jarenlang samen met Johan Cruijff aan legendarische columns, vierde feest met de complete selectie van Feyenoord in een Amsterdamse discotheek én wist als een van de eerste journalisten ter wereld een exclusief interview met voetbalicoon Pelé binnen te slepen.

Aan tafel met Robert Maaskant en Rick Kraaijeveld blikt Jaap terug op zijn indrukwekkende carrière en gaat hij in op de laatste ontwikkelingen in zowel de voetbalwereld als de media. Van anekdotes achter de schermen tot scherpe analyses: alles komt voorbij. Kortom: dit wil je niet missen.