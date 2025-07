Voormalig topschaatssters Ireen Wüsts en Letitia de Jong zijn sinds kort trotse ouders van Pip. Met zulke moeders kan het niet anders dan dat sport met de paplepel wordt ingegoten. En dat begint al vroeg.

Momenteel is de Tour de France in volle gang en de kleine Pip ligt net als half Nederland op de bank om het allemaal te aanschouwen. Dat blijkt uit schattige beelden die De Jong op Instagram deelt. In een story is te zien hoe een klein fietsje tegen een tv-meubel leunt, met op de achtergrond een rit in de Tour de France op. Als De Jong de camera draait, is te zien hoe haar dochter daar op de bank ligt en het allemaal van een afstandje volgt. "Goed voorbeeld doet volgen", zet ze erbij.

Eerste dochter

Op 17 juni werd Pip geboren. 'We zijn helemaal in de wolken!', schreven de kersverse ouders bij een foto van hun dochter liggend in bed. Heel bekend Nederland feliciteerde Wüst en De Jong met de komst van hun kleine. Ook (oud-)schaatsers vielen over elkaar heen om het stel te feliciteren.

Wüst was de draagmoeder, zo werd tijdens haar werk als schaatsanaliste op televisie. Op de WK afstanden werd ze nog op de vingers getikt, omdat ze door al het Nederlands succes iets te hard juichte. "Doe voorzichtig", zei collega Sebastiaan Timmerman van de NOS gekscherend na de wereldtitels van Jenning de Boo en Femke Kok op de 500 meter.

Topsportmoeders

Er stroomt heel wat schaatsbloed door de aderen van Pip. Dat kan ook niet anders met Wüst als draagmoeder. Ze wordt beschouwd als de succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden, met zes gouden, vijf zilveren en een bronzen medaille op de Olympische Winterspelen. Ze is ook een meervoudig wereldkampioene allround en per afstand.

Ook De Jong was schaatsster, al was dat wat bescheidener dan haar partner. Zij was met name gespecialiseerd in de sprintafstanden en werd ook wereld- en Europees kampioene teamsprint. Aan een Olympische Winterspelen deed ze echter nooit mee.