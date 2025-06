Ireen Wüst en Letitia de Jong hebben op Instagram bekendgemaakt dat zij dinsdag moeder zijn geworden van Pip. De voormalig topschaatssters zijn 'helemaal in de wolken' met hun dochtertje en heel (bekend) Nederland lijkt net zo blij.

De schaatsers vallen over elkaar heen om het stel te feliciteren. Jenning de Boo, Joy Beune en Chloé Hoogendoorn reageren allemaal met hartjesogen. 'Van harte! Geniet ervan met elkaar', schrijft Esmee Visser, terwijl generatiegenoten Hein Otterspeer, Kjeld Nuis en Mark Tuitert ook een emoji achterlaten. Irene Schouten en Ranomi Kromowidjojo feliciteren het koppel, beide oud-topsporters werden onlangs ook voor het eerst moeder.

Dit is Ireen Wüst: succesvolste Nederlandse olympiër is voor het eerst moeder geworden Ireen Wüst is misschien wel de grootste sporter die Nederland ooit heeft voortgebracht. De voormalig topschaatsster is de succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden en pakte tijdens haar carrière ook een enorme lading aan titels op EK's en WK's. Wüst, die tegenwoordig vooral als analiste te zien is, kreeg halverwege juni haar eerste kindje.

Heel veel bekendheden

Zij zijn zeker niet de enigen die reageren. Wüst is als succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden groter dan haar sport en krijgt dan ook felicitaties van comedian Jochem Myjer ('Geweldig jaaaa'), zanger Jan Smit én van onze Sportnieuws.nl-collega en voormalig tophockeyster Naomi van As: 'Gefeliciteerd!!!! Genieten.'

Tussen de likers zien we nog een heleboel bekenden. Topschaatsers Patrick Roest, Pien Hersman en Suzanne Schulting vieren het feestje mee, evenals zwemster Tes Schouten, wielrenster Ellen van Dijk, oud-tophockeyster Kim Lammers en sportjournaliste Barbara Barend.

Schaatslegende Ireen Wüst en partner Letitia de Jong verwelkomen eerste kindje: 'Helemaal in de wolken' Ireen Wüst is voor het eerst moeder geworden. Dat heuglijke nieuws deelde de oud-schaatsster samen met haar partner Letitia de Jong op sociale media.

'Helemaal in de wolken'

'Op 17 juni is Pip geboren', staat er geschreven bij een roze hartje bij een foto van de kleine op Instagram. 'We zijn helemaal in de wolken!', aldus het koppel dat begin 2025 de zwangerschap bekendmaakte. 'Ik word grote zus', stond toen op een bord geschreven. Wüst en De Jong hielden destijds het geslacht geheim, maar nu is er duidelijkheid: het is een meisje.

Wüst was de draagmoeder, zo werd tijdens haar werk als schaatsanaliste op televisie. Op de WK afstanden werd ze nog op de vingers getikt, omdat ze door al het Nederlands succes iets te hard juichte. "Doe voorzichtig", zei collega Sebastiaan Timmerman van de NOS gekscherend na de wereldtitels van Jenning de Boo en Femke Kok op de 500 meter.