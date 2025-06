Ireen Wüst is voor het eerst moeder geworden. Dat heuglijke nieuws deelde de oud-schaatsster samen met haar partner Letitia de Jong op sociale media.

'Op 17 juni is Pip geboren', staat er geschreven bij een roze hartje bij een foto van de kleine op Instagram. 'We zijn helemaal in de wolken!', aldus het koppel dat begin 2025 de zwangerschap bekendmaakte. 'Ik word grote zus', stond toen op een bord geschreven. Wüst en De Jong hielden destijds het geslacht geheim, maar nu is er duidelijkheid: het is een meisje.

Droom van schaatslegende Ireen Wüst komt uit met haar vrouw: 'Het wordt een drukke zomer' De droom van Ireen Wüst komt in 2025 uit. De Nederlandse schaatslegende (38) krijgt een kindje met haar vrouw Letitia de Jong. De twee zijn al acht jaar samen en Wüst sprak na haar topsportcarrière al vaak de wens uit om een kindje te krijgen.

Droom Wüst komt uit

Voor Wüst gaat een langgekoesterde wens in vervulling. "Hoe mooi zou het zijn als je je eigen kinderen mag hebben? Dat zou voor mij meer wegen dan die gouden plakken", vertelde Wüst ooit over haar kinderwens. Die is nu dus uitgekomen.

Het schaatskoppel krijgt de nodige felicitaties van bekende sporters. Zo reageren onder anderen collega's Joy Beune en Kjeld Nuis en oud-hockeysters Naomi van As en Kim Lammers. Maar ook bekende Nederlanders als Jan Smit en Jochem Myjer.

Wüst op de vingers getikt

Ook was in eerste instantie niet duidelijk wie van de twee zwanger was, maar door haar optredens op tv werd bekend dat Wüst de drager van de baby was. Op de WK afstanden werd ze op de vingers getikt, omdat ze door al het Nederlands succes iets te hard juichte. "Doe voorzichtig", zei collega Sebastiaan Timmerman van de NOS gekscherend na de wereldtitels van Jenning de Boo en Femke Kok op de 500 meter.

Zwangere Ireen Wüst op de vingers getikt na ongekend Nederlands succes: 'Doe voorzichtig!' Ireen Wüst was vrijdagavond getuige van een stukje Nederlandse sportgeschiedenis. Jenning de Boo en Femke Kok werden wereldkampioen op de 500 meter. Het was voor het eerst dat dat Nederland lukte. Uiteraard moest dat gevierd worden.

"Komt goed", lachte Wüst toen, "maar dit was het meer dan waard." Later dat toernooi werd Joep Wennemars, de zoon van oud-schaatser Erben, ook wereldkampioen. "Misschien kun je er over twintig jaar zelf ook over meepraten", zei Wennemars toen hij naar de babybuik van Wüst keek.

Succesvolste olympische schaatser ooit

Aan de genen ligt het in ieder geval niet. Ze won zes olympische titel, verdeeld over vier Winterspelen. Daarnaast pakte ze nog vijf zilveren en twee bronzen medailles, wat haar de succesvolste schaatser (man of vrouw) ooit maakte op de Olympische Spelen. En dan hebben we de talloze wereld- en Europese titels nog niet eens bij elkaar opgeteld.