Ireen Wüst is misschien wel de grootste sporter die Nederland ooit heeft voortgebracht. De voormalig topschaatsster is de succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden en pakte tijdens haar carrière ook een enorme lading aan titels op EK's en WK's. Wüst, die tegenwoordig vooral als analiste te zien is, kreeg halverwege juni haar eerste kindje.

Ireen Wüst werd op 1 april 1986 geboren in het Brabantse Goirle en al snel bleek dat ze ongelooflijk veel schaatstalent had. Ze werd in 2004 tweede op het WK voor junioren en trok die lijn een jaar later moeiteloos door. Samen met generatiegenoot Sven Kramer maakt ze veel indruk in de jeugd. Beiden verdienen een contract bij topteam TVM en dat heeft de schaatswereld geweten.

Onvergetelijke doorbraak

Het eerste seizoen van Wüst als prof blijkt uiteindelijk onvergetelijk. Ze plaatste zich bij het kwalificatietoernooi op drie afstanden voor de Olympische Spelen in Turijn. Daar beleefde ze als 19-jarige haar doorbraak door op de 3000 meter goud te pakken. Wüst voegde daar enkele dagen na haar titel ook nog een bronzen plak op de 1500 meter aan toe.

i Een piepjonge Ireen Wüst na haar winst op de Olympische Winterspelen in 2006. © Getty Images

De naam van Wüst als absolute topper is definitief gevestigd en een jaar later wordt ze ook nog wereldkampioene allround. De wereld ligt aan haar voeten, maar in 2008 gaat het fout. Wüst raakt overtraind en het duurt lang voordat ze weer op haar oude niveau komt.

Successen na moeilijke periode

In aanloop naar de Spelen van 2010 is ze naar eigen zeggen slechts op 75 procent van haar kunnen en dat blijkt in Vancouver. Ze eindigt als zevende op de 3000 meter en als achtste op de 1000 meter. Wüst lijkt de 1500 meter net zo goed schriftelijk af te kunnen doen, maar niets is minder waar. Ze gooit alle schroom van zich af en rijdt met een geweldige race naar haar tweede olympische titel.

Het is het startschot voor een geweldige periode van Wüst waarin ze de allroundtitels aan elkaar rijgt en ook op de afstandskampioenschappen wint ze medaille na medaille. Op de Spelen van 2014 pakt ze liefst vijf medailles: goud op de 3000 meter en de ploegenachtervolging en zilver op de 1000, 1500 en 5000 meter.

Domper

In de jaren daarna krijgt Wüst het weer wat moeilijker, maar ze weet elke keer op precies het goede moment te pieken. De aanloop naar de volgende Spelen zijn hectisch, want ze verlaat haar nieuwe ploeg Team Continu al na één jaar en richt een eigen ploeg op. Die stap loont, want in Zuid-Korea wint ze in 2018 voor de vierde Spelen op rij individueel goud.

Toch eindigt het seizoen met een flinke domper, want een maand na haar winst op de 1500 meter krijgt ze van de sponsor van haar eigen opgerichte team te horen dat ze te oud is en op zoek kan naar een nieuwe werkgever. De sponsor trekt zich uiteindelijk terug uit de schaatssport en zal misschien nog wel eens spijt hebben van de keuze om Wüst de deur te wijzen.

Succesvolste Nederlands olympiër ooit

Wüst gaat namelijk niet bij de pakken neerzitten en besluit om nog één keertje alles op alles te zetten richting de Spelen van 2022. Namens Team Reggeborgh lukt het haar om zich voor de vijfde keer op rij te plaatsen voor het toernooi. In een door de coronacrisis lege schaatshal schaatst ze naar sporthistorie in China. Wüst wint weer goud op de 1500 meter en wint als eerste sporter ooit een individuele gouden medaille op vijf opeenvolgende Olympische Spelen.

i Emoties bij Ireen Wüst na haar gouden medaille op de Spelen van 2022. © Getty Images

Met haar prestaties is Wüst nog altijd de succesvolste Nederlandse olympiër ooit. Ze eindigt op zes keer goud, vijfmaal zilver en twee bronzen medailles. Met die oogst is ze ook de beste schaatser ooit op de Winterspelen. Daarnaast pakte ze zeven wereldtitels allround, won ze vijf keer het EK allround en wint ze op de WK afstanden liefst vijftien gouden medailles.

Groots afscheid

Het is niet voor niets dat ze in Heerenveen een groots afscheid krijgt. Samen met niemand minder dan Kramer, die op hetzelfde moment zijn schaatsen aan de wilgen hangt. De twee worden in Thialf toegesproken door onder meer toenmalig minister-president Mark Rutte en voetbalcoach Louis van Gaal. Wüst wordt ook nog toegezongen door Claudia de Breij.

Toch is Wüst niet helemaal van het toneel verdwenen na haar afscheid. Ze analyseert namens de NOS grote schaatswedstrijden. Ook helpt ze jonge talenten in de sport. Toptalent Angel Daleman noemde Wüst eerder zelfs 'een soort mental coach'.

Liefdesleven

Waar schaatsers op de ijsbaan elke ronde van baan moeten wisselen, kende het liefdesleven van Wüst ook een aantal wendingen. De voormalig topschaatsster is openlijk biseksueel en kreeg in 2009 een relatie met shorttrackster Sanne van Kerkhof. Toen de twee uit elkaar gingen, was Wüst enige tijd samen met een man, maar inmiddels is ze weer helemaal gelukkig met een vrouw.

Wüst heeft sinds 2017 namelijk een relatie met collega-schaatsster Letitia de Jong, die twee keer het NK sprint won en op de teamsprint tweemaal goud pakte. Wüst ging op Curaçao op één knie voor haar partner en in 2023 gaven de twee aan dat ze inmiddels in het geheim getrouwd zijn. In januari 2025 deelde het koppel heel mooi nieuws: er is een kleintje op komst. Op dinsdag 17 juni is de kleine Pip geboren. 'We zijn helemaal in de wolken', schrijft het stel op Instagram.