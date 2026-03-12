President Donald Trump heeft zich woensdag tijdens zijn speech in Hebron, Kentucky lovende woorden gesproken over Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam. Zij was samen met haar Amerikaanse verloofde Jake Paul aanwezig bij de rally en ontving complimenten over haar olympische 1000 meter én haar uiterlijk.

Trump en Paul worden wel vaker samen gespot en de bokser en influencer maakt er dan ook geen geheim van dat hij de president steunt. Hij mocht het podium opkomen tijdens de rally in Kentucky. Maar voordat hij dat deed, sprak Trump lovende woorden over Paul en zijn verloofde Leerdam.

'Ze is prachtig'

"Hij is moedig. Hij is een geweldige jongen", aldus Trump. "Hij heeft een gloednieuwe, prachtige verloofde. En je mag het woord 'prachtig' niet gebruiken voor een vrouw. Dat kan het einde van je politieke carrière zijn, maar ik zeg het toch. Ze is prachtig."

Maar de president is niet alleen onder de indruk van het uiterlijk van de Nederlandse. "Ze heeft onlangs olympisch goud gewonnen. Waar is ze? Waar is Jutta?", vraagt hij, waarna hij haar lijkt aan te spreken in het publiek. "Gouden medaillewinnaar. Ze is sterk. Je moet oppassen. Ze is een mooi persoon en een sterke atlete. Ik heb haar het goud zien winnen. Ze is geweldig."

Vervolgens richt Trump zich weer tot Paul en vraagt hij hem om het podium te betreden. "Wat meneer Trump me heeft geleerd is moed", begint de 29-jarige. "Ik ben hier in de buurt opgegroeid en mijn vader heeft me leren vechten. Iedereen heeft een stem in Amerika en ik ben nooit bang om de waarheid te zeggen."

Politieke carrière Jake Paul?

Daarna neemt Trump weer het woord. "Ik ga een voorspelling doen. Jij zult in de nabije toekomst kandidaat zijn voor een politieke functie", richt hij zich tot Paul. Er wordt gejuicht door het aanwezige publiek. "En je hebt mijn volledige steun. Hij is een geweldige jongen: moedig en slim."