Voor Jordan Stolz is het lange schaatsseizoen eindelijk ten einde gekomen. De Amerikaanse veelwinnaar reed zijn laatste meters op De Zilveren Bal, waar hij de titel op de 100 meter niet wist te winnen. Na afloop sprak hij met Sportnieuws.nl, ook over Jutta Leerdam en die andere Amerikaan die zo veel opdook tijdens belangrijke schaatswedstrijden.

Dat was natuurlijk Jake Paul, de partner van Jutta Leerdam. Paul was er op de Olympische Spelen bijvoorbeeld bij toen de Nederlandse schaatskampioene haar droom liet uitkomen met olympisch goud op de 1000 meter. Stolz kreeg uiteraard ook mee dat zijn landgenoot veelvuldig in de ijshal zat. Daar had Stolz ook een duidelijke mening over.

"Het was cool om hem daar te hebben. Ik denk dat het voor meer aandacht voor het schaatsen zorgt. Ik weet niet of ik er voordeel uit haalde voor mijn eigen race, maar het was leuk om hem er bij te hebben. En ik denk dat de mensen het leuk vonden."

Het genereerde in elk geval een hoop populariteit, iets waar Leerdam al jaren voor zorgt. Hoopt Stolz dat de Nederlandse gewoon doorgaat met haar schaatsloopbaan? Stolz heeft z'n twijfels. "Het zou cool zijn als ze dat zou doen, maar dat is aan haar. Ze heeft wat ze wilde, dat was een gouden medaille, en ik denk dat ze een vrij goed leven heeft. Schaatsen is niet altijd even leuk, en bovendien écht zwaar. Dus ik weet niet of ze daar mee door wil gaan, omdat het soms best frustrerend is."

Stolz reed woensdagavond ook weer mee tijdens De Zilveren Bal. Hij sneuvelde in de halve finales, hoewel hij daar wel een redelijk sterke tijd neerzette. "Het is een leuke competitie, dus ik heb het naar mijn zijn." Maar of de 100 meter een officiële afstand moet worden, daar durft Stolz zich niet aan te wagen.

Voor Stolz zit het lange schaatsseizoen er nu eindelijk. Hij won tweemaal olympisch goud en éénmaal zilver. Daarnaast was hij in World Cups veelvuldig onverslaanbaar. Vorige week hoopte hij door zowel de WK sprint als de WK allround te rijden geschiedenis te schrijven door beide toernooien te winnen. Dat lukte niet. Op de WK sprint ging Jenning de Boo er met goud vandoor, op de WK allround ging de zege naar Sander Eitrem. Stolz kukkelde uitgeput van het podium dankzij zijn langzame slotrace op de 10.000 meter.