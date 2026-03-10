Jake Paul heeft zich afgelopen weekend de woede van flink wat mensen op de hals gehaald. De Amerikaanse verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam poseerde met dieren die hij zelf had neergeschoten. Dat viel ook volledig verkeerd bij een bekende Nederlander.

Paul deelde zelf op Instagram meerdere beelden van zijn avontuur als jager en poseerde daarbij met dode herten, alligators en eenden. De Amerikaanse influencer gaf daarbij aan dat hij in zijn jeugd samen met zijn vader ging jagen en dat hij daar sindsdien een passie voor heeft ontwikkeld.

De beelden werden echter niet door iedereen gewaardeerd, want Paul kreeg flink wat vervelende reacties op zijn post op sociale media. Zelf leek hij daar al enigszins rekening mee te hebben gehouden. Hij benadrukte in zijn bericht namelijk dat het geen wrede hobby is, maar een absolute noodzaak om de ecosystemen in de Verenigde Staten in balans te houden.

'Dat is heel gênant'

De bekende Nederlandse ecologe Sterrin Smalbrugge zag de beelden ook voorbijkomen en reageerde stevig via Instagram. "Echte mannen vermoorden geen onschuldige levende wezens. Daarbij is het heel gênant dat je een alligator alleen aan kunt als die al dood is. Zelfs een meisje kan een levende aan", schrijft ze op het sociale medium bij een video waarop Smalbrugge zelf een alligator vasthoudt.

De bewering dat het jagen noodzakelijk is, is totale onzin volgens Smalbrugge. Ze legt uit dat alligators bovenaan de voedselketen staan en dat de hoeveelheid van die diersoort dus bepaald wordt door hoeveel prooien er te vinden zijn. "Er is helemaal geen noodzaak om de hoeveelheid alligators te reguleren in hun eigen leefgebied", concludeert ze dan ook.

De ecologe trekt vervolgens nog een bijzondere vergelijking om Paul te confronteren: "Ik ken een andere soort die met teveel is en onze planeet vernietigt, maar die gaan we ook niet zomaar vermoorden, toch? Doe het beter."

Peperduur cadeau

Paul heeft zelf overigens niet op de kritiek gereageerd die er op zijn post is gekomen. Wel meldde hij zich op sociale media om een andere video te plaatsen. Daarin heeft hij een peperdure verrassing in petto voor zijn verloofde om haar te belonen voor haar prestaties op de Olympische Winterspelen.