Schrijfster Daphne Deckers is momenteel op een prachtige bestemming aan het genieten van een vakantie. Nou ja, genieten... De vrouw van voormalig toptennisster Richard Krajicek komt op dit moment niet buiten.

De 57-jarige Deckers deelt op haar Instagram prachtige beelden van het uitzicht dat ze heeft. En voorlopig blijft het ook alleen bij uitzicht, want: 'Ik lig al de hele dag binnen met een zware griep. Altijd fijn, in je vakantie...' Ze weet dat het heerst in deze periode van het jaar, want ze vraagt aan haar volgers of zij er ook last van hebben. Het is niet bekend waar Deckers op vakantie is.

Vlak voor haar vakantie zette de vrouw uit Nijmegen nog twee kerstbomen op. Op haar sociale media deelde ze beelden nadat ze haar eerste kerstboom had opgetuigd met rode ballen, waarbij ze de belofte deed later ook een 'witte kerstboom' op te tuigen. 'Het is altijd weer het nodige werk - meer dan je denkt, eigenlijk - maar ik kan er echt van genieten als-ie weer staat.'

Richard Krajicek

Het was een bijzonder jaar voor Deckers, zei ze eerder deze maand al. Haar man onderging namelijk een hartoperatie. "Maar gelukkig is de ingreep goed gelukt", zei ze op zijn verjaardag op 6 december. De 54-jarige Krajicek is sinds 1999 getrouwd met zijn vrouw.

Krachtig statement

Deckers gebruikt haar sociale media ook regelmatig om haar stem te laten horen. Vorige maand wilde ze haar volgers aanzetten tot actie om geweld tegen vrouwen te stoppen. Dat was op 25 november, de Internationale Dag tegen het Geweld tegen Vrouwen. Daarom zet de schrijfster haar bereik op sociale media in om mensen aan te sporen tot actie. "Het afgelopen jaar is ook in Nederland geweld tegen vrouwen erg in de aandacht geweest, maar er is nog veel méér aandacht en daadwerkelijke actie nodig."